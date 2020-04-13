أبرز مشاريع كيك ستارتر التقنية لشهر مارس 2020

شهد شهر مارس الماضي ضعفاً في حملات التمويل الجماعية عبر منصة كيك ستارتر للمشاريع التقنية على وجه الخصوص، وهو الامر الواضح بسبب ظروف العالم اليوم وما يمر به، فالإنتاج والإنفاق متأثر بهذه الظروف، لكن ورغم ذلك هنالك مشاريع نجحت في جمع التمويل اللازم، وهذه عشرة من أبرزها:

تتميز بصغر الحجم مع دعم الوظائف الكاملة لأي لوحة مفاتيح، تصميم انسيابي يراعي راحة اليد، أزرار قابلة للبرمجة وغيرها من المميزات التي يقدمها هذا المنتج المسمى (The Keyboardio Atreus)، هي لوحة مفاتيح صغير يمكن حملها في الجيب، يمكن تبديل المفاتيح وهنالك ثلاثة أنواع ميكانيكية للمفاتيح يمكن الاختيار من بينها.

المنتج (SANDSARA) هو عبارة عن وعاء خشبي يحتوي على رمل وكرة معدنية صغيرة تتحرك وتشكل من الرمل لوحات فنية جميلة، تتحكم في الشكل النهائي عبر التطبيق الخاص بالمنتج والذي يحتوي على عدة أشكال للاختيار من بينها، هو منتج فني ترفيهي يضفي بعض الجمال في ديكور المنزل.

يمكن استخدام هذا الشاحن لتزويد أربعة أجهزة بالطاقة في نفس الوقت، يمكن أن يشحن جهازين ماك برو بقدرة 100 وات و هاتفين أخريين بقدرة 30 وات في نفس الوقت، وهنالك نسخة أخرى مصغرة تدعم ثلاثة مخارج وتوفر طاقة أقل، وفي العموم يتميز الشاحن بأنه ذو تصميم صغير قابل للحمل.

ظهرت الطابعات الثلاثية الأبعاد قبل عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين والشركات والجهات تتنافس لتقديم منتجات أفضل وأرخص، وهذا المنتج المسمى (3DFORT) يقدم سعراً يصعب منافسته، هي طابعة مناسبة للاستخدام المنزلي، للهواة وللاستخدام الشخصي.

مع تغير نمط العمل، وزيادة أوقات الجلوس على المكاتب وأمام الحواسيب، تصبح الرقبة المتضرر الأول، لذلك فقد قدم المطورن لنا هذا المنتج المسمى (NECKAIR)، هو عبارة عن طوق يوضع حول الرقبة ليقوم بعمل مساج وتدليك، يوفر عشرة مستويات للاختيار منها، كما يقدم خاصية التدفئة بالأشعة تحت الحمراء.

هذه العدة يمكن تركيبها على أي خوذة تقريباً، مخصصة لسائقي الدراجات الذين يقودون في الطرق السريعة ويقومون برحلات طويلة، حيث توفر هذه العدة كاميرات تصوير أمامية وخلفية، وآلية للتحكم في الاتصالات بدون الانشغال بالهاتف، وذلك عبر شاشة (HUD) المتموضعة أمام العين، مع إمكانية التحكم بطريقتين، عبر جهاز التحكم الذي يتم تركيبة عند مقبض القيادة، أو عبر إيماءات الرأس.

المنتج المسمى (BeraShield 2) هو عبارة عن غلاف يحمي الهاتف الذكي وأيضاً هو بنك طاقة (خازن للكهرباء) يشحن الهاتف بطريقة لاسلكية، الغلاف يحمي الهاتف من الجوانب الأربعة، يوفر حماية ثنائية من كلا الجهتين، لدرجة أنه إن دهسته سيارة فلن يتأثر، أما بنك الطاقة فهو ذو سطح ممغنط يلتصق في خلف الهاتف ويشحن في الأثناء، وهو في ذاته يمكن شحنه بطريقة لاسلكية أيضاً، سرعة الشحن 15 وات وهو مقاوم للماء.

يقدم الجهاز المسمى (Jumpi) ثلاثة خدمات لسائقي المركبات، فهو محفز للبطارية يستخدم لتشغيل السيارة حين تكون بطاريتها فارغة أو غير قادرة على التشغيل، وهو كذلك مكنسة هوائية صغيرة لأجزاء السيارة الداخلية التي يصعب الوصول إليها، وأخيراً هو بنك طاقة لشحن الهواتف أثناء الطوارئ.

هذا الجهاز الصغير المسمى (EYESY) يمكنه تحويل الصوت إلى صورة، يتم ذلك عبر محاكاة الصوت عبر مؤثرات بصرية وأشكال متحركة تتحكم فيها أنت، هنالك مدخل للصوت وآخر للفيديو، وأزرار للتحكم بتلك المؤثرات بكل خصائصها، هذا المنتج يفيد من يعملون في حقل الإنتاج المرئي والفني أو أي شخص يريد تحويل أغنيته إلى ألوان تتداخل وخطوط تتعامد.

المنتج المسمى (GOOVIS Young) هو عبارة عن نظارة تتصل بالهاتف سلكياً لتعرض محتويات شاشته أمام عينيك بسطح واسع، يمكن استخدامها أثناء مشاهدة الفيديو والأفلام، توفر عدة مميزات منها دقة عرض عالية، حدة صورة جيدة، وزن خفيف وراحة للعينيين، وغيرها من المميزات.

ختاماً …

كانت تلك أبرز المنتجات التي انطلقت ونجحت خلال شهر مارس الماضي، نلقاكم -ان شاء الله- في تقرير قادم مع مشاريع أخرى.