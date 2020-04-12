يوتيوب تحسّن دعم موقعها للأجهزة اللوحية اللمسية

إن كنت ممن يستخدمون يوتيوب عبر حاسب لوحي مثل آيباد وغيره، فإن الموقع الآن سيدعمه بشكل أفضل بحيث يتيح التعامل بالإيماءات وحتى عرض أيقونات أكبر لسهولة التحكم.

عملت يوتيوب على تحديث واجهة موقعها الرسمي ليناسب الحواسب اللوحية مثل آيباد ولوحيات أندرويد وحتى حواسب كروم بوك التي تدعم اللمس.

الآن يوتيوب يدعم الإيماءات بحيث يمكنك التحول بسرعة من العرض على كامل الشاشة بدلاً من المشغل الصغير وذلك بحركة الأصابع بطريقة السحب للأعلى أو الأسفل.

كما تم تحسين تصفح الموقع وتحريك الصفحة وأصبحت سلسة أكثر، مع أيقونات حجمها أكبر وحتى قائمة النقاط الثلاثة تدعم اللمس بشكل أفضل.

كذلك طريقة فرز الفيديوهات التي شاهدتها مسبقاً أو قوائم التشغيل أصبحت أفضل.

كل هذه التعديلات مرحب بها من المستخدمين الذين لا يعتمدون على تطبيق يوتيوب بل العرض من متصفح ويب، وكانت يوتيوب قد بدأت باختبارها الشهر الماضي والآن أصبحت متاحة للجميع رسمياً.