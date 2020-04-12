موجة تخريب جديدة تضرب أبراج الجيل الخامس لكن هذه المرة في هولندا

جولة التحريض على شبكات وأبراج الجيل الخامس تتعدى الممكلة المتحدة لتصل قلب أوروبا حيث شهدت هولندا موجة جديدة من التخريب طالت أبراج ووحدات شبكات الجيل الخامس في البلاد.

فكما أفادت وكالة رويترز فإن عدداً من المخربين قاموا بمهاجمة العديد من أبراج شبكات الجيل الخامس في هولندا خلال الفترة الماضية؛ حيث ثم مهاجمة أربع أبراج خلال الأسبوع الماضي لوحده.

وكما هو ظاهر يبدو أن الهجمات تأتي على أثر فوبيا الجيل الخامس المبنية على العديد من الشائعات ونظريات المؤامرة التي تربط بين التقنية الحديثة وتشكيل الخطر على صحة البشر؛ في وقت انتشرت فيه العديد من الشعارات والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذه التقنية من جماعات مناهضة لاستخدامها.

وبالرجوع قليلاً للوراء وتتبع الحملات المناهضة لشبكات الجيل الخامس في هولندا نرى أن البلد الأوروبي شهدت العديد من الاعتراضات والتظاهرات لخطط الدولة لتبني تقنية الاتصال ذات التردد العالي في عام 2019؛ إلا أن أي منها اتسم بارتكاب أعمال عنف أو تخريب لبنى الاتصالات وقتها حسب ما أكدت هيئة التنسيق الوطنية للأمان ومحاربة الإرهاب الهولندية (NCTV).

اما بالنسبة إذا ما كانت هذه الحملات التخريبية المنظمة تتبنى نفس النهج الذي اتبع في بريطانيا من ربط بين انتشار كورونا في البلاد وشبكات الجيل الخامس، فالأمر هنا ليس واضحاً مع ترجيح أن الدوافع جاءت من مبدأ الذعر من شبكات 5G بناءً على مزاعم لا أساس لها من الصحة.

ومع إتباع الاشاعات التي تعتمد على الشبكات الاجتماعية بشكل أساسي لنشرها وتوسيع نظاق متلقيها يمكن الجزم بأننا سنشهد المزيد من الموجات والأعمال التخريبية ضد أبراج الجيل الخامس وبنى الشبكات في مناطق وبلدان أخرى خلال الفترة القادمة.

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المصدر

رويترز