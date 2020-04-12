لانشر ون بلس يحصل على مُحوّل تطبيقات مُحدّث

يوفّر لانشر ون بلس 4.4 مُحوّل تطبيقات مُحدّث إلى هواتف الشركة فقط.

مُبدّل التطبيقات أو مُحوّل التطبيقات كان جزءًا رئيسيًا من نظام التشغيل أندرويد، ولكن مع إدخال خاصية التنقل بالإيماءات، تم التخلي تقريبًا عن المُحوّل وجعل الإيماءات أحد مكونات مُشغّل الشاشة الرئيسية لهاتفك، بالتالي يعني ذلك إمكانية تحديث الإيماءات مباشرة وبدلًا عن تحديث النظام بالكامل، وهذا بالضبط ما يحصل مع هواتف ون بلس.

حيث حصل المشغّل الافتراضي لانشر ون بلس على تحديث جديد يحمل رقم إصدار OnePlus Launcher 4.4، ووفّر معه واجهة مُحدّثة لشاشة تبديل التطبيقات، حيث في السابق، كانت تتكوّن الشاشة من صف بسيط من معاينات التطبيقات المفتوحة، بالإضافة إلى زر وقائمة أعلى كل عنصر.

أمّا مع هذا التحديث، فقد تم نقل رموز التطبيقات إلى أسفل الشاشة لتكون أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تغيير اسم زر محو جميع التطبيقات إلى إغلاق التطبيقات، والآن بدلاً من الضغط على زر القائمة أعلى معاينة التطبيق، يمكنك الضغط المُستمر على التطبيق، وهذا يعني لا مزيد من الوصول إلى أعلى الشاشة.

أخيرًا تحديث OnePlus Launcher 4.4 متاح حاليًا على صفحته من على متجر جوجل بلاي، وفي حال عدم وصوله لك، ببساطة قم بتثبيت ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.

تحميل تحديث لانشر ون بلس على أندرويد.

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