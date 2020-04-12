تطبيق تيك توك يتجاوز المليار عملية تثبيت من على متجر جوجل بلاي

يتجاوز تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك المليار عملية تثبيت في أندرويد والسبب جائحة كورونا.

عندما يبقى الشخص في المنزل فهناك القليل للقيام به، ومع هذه الأيام وفي ظل انتشاء فيروس كورونا المُستجد عافانا الله منه جميعًا، يلجأ غالبية المستخدمين إلى منصات التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال، تطبيق تيك توك “TikTok” الذي يُعدّ أحد أبرز التطبيقات في هذا المجال، وخلال الفترة القليلة الماضية، حصد التطبيق على احصائيات ضخمة وجديدة.

حيث مع نهاية شهر مارس الماضي، تربّع التطبيق على المرتبة الثانية لأكثر التطبيقات المجانية تحميلًا من على متجر جوجل بلاي، والآن أصبح التطبيق شائع لدرجة أنه تجاوز المليار عملية تثبيت من على متجر جوجل بلاي وحده.

وعلى الرغم من أن TikTok قد اكتسب شعبية كبيرة خلال العام الماضي، يبدو أن جائحة كورونا قد عززت من عدد تنزيلاته، فقد رأينا بالفعل صعود التطبيق من المرتبة الثالثة إلى الثانية، والآن كما أشرنا تجاوز حدّ المليار تثبيت.

أخيرًا، الوصول لهذا الرقم مع تيك توك هو أمر منطقي للغاية، كونه أولًا مصدر مجاني للترفيه اللامتناهي، ناهيك على أنه مُرحّب به وجدًا خلال انتشار الجائحة العالمية، وفي هذا الصدد اتخذت الشركة تدابير للتقليل من استهلاك النطاق الترددى، حيث أن الاستخدام المُكثّف للخدمة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الاتصال بالإنترنت بشكل عام.