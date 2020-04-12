انستجرام تتيح مشاهدة البث المباشر عبر الويب

لاحظ عدد من المستخدمين أن موقع انستجرام على الويب أصبح يدعم البث المباشر أيضاً، بحيث يمكنك متابعة البث الذي يجريه شخص واحد أو شخصين معاً، تماماً كتطبيق الهاتف الذكي.

لم تعلن انستجرام على هذا الدعم رسمياً بعد، لذا قد يكون على سبيل الاختبار قبل إطلاقه، لكنه ظهر بالفعل لعدد كبير من المستخدمين.

وكما في التطبيق، فإن متابعة البث المباشر في انستجرام على الويب يتيح معرفة عدد المشاهدين وقراءة وكتابة التعليقات أيضاً. لكن الملاحظ أن عرض الشخصين والتعليقات تحت قسم صغير من الشاشة وليس على كاملها، وتبقى التعليقات ظاهرة كلها وليس كما في التطبيق أحدثها فقط وفوق الفيديو مباشرة.

لا يمكنك البدء بالبث المباشر من موقع الويب، انما فقط المتابعة، وهذه تبقى خطوة جيدة وإن كانت ناقصة.

كانت انستجرام منذ أيام قد أعلنت عن إتاحة ميزة الرسائل الخاصة على الويب للجميع بعد أن كانت قيد الاختبار على مجموعة من المستخدمين. والآن بهذه الطريقة فإن انستجرام توفر لمستخدمي الحواسب سبب أكبر لتصفح انستجرام وقضاء وقت أطول ضمنه بدون الحاجة لهاتف ذكي.