تطبيق AccuWeather يُقدّم شعارًا جديدًا وشريط سفلي والمزيد

يحصل تطبيق الطقس AccuWeather في أندرويد على إعادة تصميم شاملة منها شعار وشريط سفلي جديدين وأكثر.

في أعقاب نية آبل إزالة تطبيق الطقس Dark Sky من على أندرويد بعد الاستحواذ عليه، تختبر الآن شركة AccuWeather واجهة مستخدم جديدة تمامًا لتطبيقها على أندرويد، ومعها أصبحت التوقعات أكثر بروزًا ولمدة 60 دقيقة، فضلًا عن إضافة شريط سفلي جديد من أجل الوصول السريع إلى توقعات الطقس كل ساعة ويوم، جنبًا إلى جنب إمكانية عرض الرادار.

بالتالي، قد تجعل هذه الواجهة الجديدة من تطبيق AccuWeather بديلًا قادرًا لسد محل تطبيق Dark Sky، بالإضافة إلى ذلك، ستُلاحظ أنه تم إعادة تصميم شعاره، حيث سيُنبهك التطبيق على ذلك، وعند النقر عليه سيتم شرح التغيرات التي طرأت عليه، ثم ينقلك بعد ذلك إلى الواجهة الجديدة.

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وأكثر تفصيلًا مما سبق، سيتم الآن عرض درجة الحرارة الحالية على شكل ساعة تظهر لك التوقعات لمدة 60 دقيقة قادمة، كما سترى أشرطة ملونة على طول الدائرة تشير إلى الظروف المتوقعة، وعند التمرير لأسفل، ستظهر تفاصيل متعلقة بوقت شروق الشمس وغروبها وكذلك درجة الحرارة والرياح والرطوبة.

هناك أيضًا معلومات لأولئك الذين يعانون من الحساسية، مع رؤية موقعك الحالي، وإمكانية البحث عن أماكن أخرى، من ناحيته أيضًا، يشبه شريط التنقل السفلي الجديد إلى حد كبير شريط العلوي القديم، بحيث يمكنك الوصول إلى التنبؤات اليومية والساعة، والاختلاف قد طرأ على عرض توقعات الساعة كقائمة، وتحويل التوقعات اليومية بالكامل إلى رسم بياني شريطي أو نظرة عامة شهرية اختيارية، أما صفحة الرادار فلم تتغير حيث لا تزال تُتيج اختيار طبقات التعيين التي تريد رؤيتها.

أخيرًا، يمكنك الحصول على هذا التحديث عن طريق الاشتراك في مجتمع التطبيق التجريبي من على متجر جوجل بلاي من هنا، أو ببساطة تحميل ملف الـ APK الخاص بالتحديث من هنا.