TalkBack لوحة مفاتيح برايل من جوجل لمستخدمي أندرويد

الآن ومن على كل جهاز أندرويد 5.0 فأحدث هناك لوحة مفاتيح برايل “TalkBack” من جوجل والمخصصة للمكفوفين وضعاف البصر.

أعلنت شركة جوجل عن تقديمها لوحة مفاتيح برايل قادمة بشكل افتراضي مع كل جهاز يعمل بنظام تشغيل أندرويد، وفي هذا الصدد تقول الشركة أن الميزة الجديدة هذه ستجعل نظام التشغيل الخاص بها أكثر سهولة للأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من إعاقة بصرية، وتكمًن أهميتها في المساعدة على الكتابة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

وفي هذا السياق، تستخدم لوحة المفاتيح TalkBack تخطيطًا من ستة مفاتيح، وكل مفتاح يتضمّن ست نقاط برايل، وعند النقر عليها معًا ستُشكّل حروفًا ورموزًا، على أن يتم استخدام اللوحة بالطريقة نفسها التي تُستخدم بها أي لوحة مفاتيح أخرى على هواتف أندرويد، على سبيل المثال حذف الحروف وإرسال النص وما إلى ذلك.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فكما أشرنا هي متاحة على جميع أجهزة أندرويد 5.0 فأحدث، وللوصول إليها انتقل إلى إعدادات أندرويد ومن ثم تبويب إمكانية الوصول، من هناك حدد TalkBack، ومن لوحة المفاتيح العادية انقر على أسلوب الإدخال ومن ثم اختيار TalkBack.

أخيرًا لوحة TalkBack متاحة الآن باللغة الإنجليزية فقط، على أن يتم إضافة المزيد من اللغات في المستقبل، ويمكنك الانتقال لصفحة الدعم لجوجل يمكنك التعرّف أكثر على اللوحة.

المصدر:

جوجل.