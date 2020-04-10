3 طرق للتراسل مع أحدهم في واتساب دون إضافته أولًا كجهة اتصال

نستعرض معكم هنا عدّة طرق من خلالها ستتمكن من التواصل مع أحدهم في واتساب دون إضافته كجهة اتصال.

يُعدّ واتساب “WhatsApp” تطبيق التراسل الأوّل بين جموع المستخدمين في العالم، وقد بدأ مسيرته منذ أكثر من عشر سنوات من الآن، ومع ذلك، فالخدمة لا تزال تُتيح لنا الدردشة فقط مع جهات الاتصال الخاصة بنا، حيث للتراسل مع شخص جديد، لابد من حفظه أولًا في قائمة جهات الاتصال، ثم بدء المحادثة معه فور مزامنته مع واتساب.

ولكن إذا كنت ترغب في تجاوز هذا القيد والدردشة على الفور، فهناك العديد من الطرق التي تُتيح لك ذلك، وهذا موضوعنا لهذا اليوم، فإذا كنت أحد المهتمين ونفترض ذلك، فتابع القراءة حتى النهاية.

الطريقة الأولى: الاستعانة برابط wa.me الخاص بواتساب

تُوفّر خدمة واتساب طريقة رسمية للتراسل مع جهة اتصال غير محفوظة، ولكن ليست داخل التطبيق، بل بالاستعانة برابط خاص بالخدمة، كذلك الاستعانة بأحد متصفحات الويب التي تعتمدها، ومباشرة قم بالانتقال إلى هذا الرابط “https://wa.me/phonenumber”، واستبدال كلمة “phonenumber” بالرقم المراد محادثته، مع رمز البلد والمنطقة، وبدون “+” أو “-” أو “()” أو “00”، وستحصل على صفحة ويب مع رمز رسالة خضراء، يؤدي النقر عليه فتح محادثة مع رقم الهاتف.

الطريقة الثانية: الاستعانة بالتطبيقات

إذا كانت الطريقة أعلاه مربكة بعض الشيء، ببساطة يمكنك الاستعانة بأحد التطبيقات التي تعمل على تسريع الأمور، على أن تستخدم هذه التطبيقات رابط “wa.me ” ولكن دون أي تعقيدات، على سبيل المثال، ليس عليك كتابة عنوان URL أو المرور عبر متصفح الويب، وكل ما عليك هو إدخال رقم الهاتف والضغط على زر، وسيتم نقلك إلى الدردشة في واتساب فورًا.

واختيارنا لهذه التطبيقات، يمكنك الاستعانة بتطبيق Click to chat على أندرويد، الذي يأتي بحجم 113 كيلو بايت، كما ولا يحتوي على أي إعلانات أو أذونات، Easy Message بديل آخر، ولا يأتي بأي إعلانات ولكن هناك أذونات محدودة.

تحميل تطبيق Click to chat على أندرويد.

تحميل تطبيق Easy Message على أندرويد.

الطريقة الثالثة: عبر إجراءات تحديد النص

ربما تكون هذه الطريقة هي الأقل شهرة بين الطرق المذكورة أعلاه، والتي يمكن القول عنها بأنها الأسهل والأسرع والأكثر تكاملًا، وأهم متطلباتها هو فقط وجود الرقم لديك “رمز + بالإضافة لرمز البلد”، بعد ذلك قم بتحديد الرقم “كما تفعل عادةً مع خيار تحديد النص”، وبالضغط على زر “الثلاث نقاط” بجانب خيارات النسخ واللصق والقص، ستُلاحظ وجود خيار “إرسال رسالة عبر واتساب”، ما عليك سوى اختياره والبدء بالدردشة.

ونجدر بالإشارة، أن هذه الطريقة تعمل على هواتف بيكسل وأندرويد ون العاملة بإصدار “9، 10″، كذلك تعمل على بعض العلامات التجارية مثل هواوي وسامسونج وون بلس.

أخيرًا، يجب أن تكون هذه الحلول مفيدة، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بإجراء محادثات قصيرة مع غرباء أو محادثات غير متكررة، وليس من الواضح سبب هذا القيد الذي تفرضه واتساب، ومع ذلك يمكنك الاستعانة بالطرق أعلاه لإكمال المهمة.