شركة هواوي تكشف عن بطاقتها الائتمانية المنافسة لآبل كارد

كشفت شركة هواوي الصينية عن بطاقتها الائتمانية هواوي كارد “Huawei Card” خلال حدث محلي في البر الصيني خاص بسلسلة هواتفها الجديدة الرائدة P40.

هواوي كارد تأتي بتجربة مقتبسة من العملاق الأمريكي آبل حيث أطلقت الشركة الأمريكية العام الماضي بطاقتها الائتمانية “آبل كارد” لتقديم خدمات الدفع المالية لمالكي أجهزتها بكل سلاسة وأمان كبطاقة تقليلدية وافتراضية في نفس الوقت.

وجاء إعلان هواوي عن بطاقتها على لسان المدير التنفيذي للشركة Richard Yu حيث حملت بالفعل العديد من المزايا المتوفرة في بطاقة آبل وعلى رأسها كونها بطاقة افتراضية ومادية ملموسة في آن واحد.

فيما تعاونت هواوي مع أكبر شركة مالية في الصين “UnionPay” لتكون الداعم للبطاقة التي ستعمل هواتف الشركة بحفط البيانات المالية المتعلقة بها في المساحة الآمنة المخصصة لعمليات الدفع عبر الهاتف، في الوقت الذي ستدعم فيه البطاقة تقنية الدفع قريب المدى NFC.

ومع التشابه الكبير بين آلية عمل بطاقتي آبل وهواوي إلا أن الأخيرة وضعت رسوم مالية سنوية على استخدام بطاقتها الإئتمانية بحيث ستكون أو سنة مجانية وفي العام الثاني ستكون نسبة الرسوم تابعة لعمليات الشراء التي يتمها المستخدم عن طريق خدمة الدفع Huawei Pay.

كما ستقدم البطاقة مزايا إضافية لمنفقي المصروفات عبرها بتقديم تسهيلات في صالات المطارات ومحطات القطار، كما وتخطط الشركة لتوفير مزيد من المحفزات لدفع المستخدمين على الاعتماد عليها عبر ميزات الاسترداد والخصومات المالية.

يذكر أن آبل قد حصلت على الموافقة لتوفير خدمات آبل كارد في الصين وهذا بكل تأكيد ما دفع هواوي للسير على خطاها لكي لا تتركها تتفرد في السوق المحلي لوحدها في هذا المجال.

أما بالنسبة لوقت إطلاق البطاقة الهواوية فلم يذكر المدير التنفيذي موعداً محدداً مما يعني أنها قد تستغرق مزيداً من الوقت قبل أن تصبح حاضرة على الأرض.

المصدر

Engadget