جوجل تمدد فترة خدماتها المجانية المتقدمة للمكالمات المرئية الجماعية

هذه الأوقات فرصة مناسبة لكل الشركات الكبرى لتقديم خدمات التواصل الجماعي سواء للعمل أو الأصدقاء، وجوجل لديها العديد من تلك الخدمات خاصة للشركات، وكانت تنتهي بعض المزايا المتقدمة في بداية مارس، الآن أعلنت عن تمديدها حتى نهاية سبتمبر القادم.

وتوفر جوجل لكافة مستخدمي تطبيقات G Suite وأيضاً النسخة التعليمية منها G Suite for Education إمكانية استضافة اجتماعات يشارك فيها حتى 250 شخص، ويمكن مشاهدتها من قبل حتى 100 ألف شخض وذلك عبر نطاق واحد فقط، كما توفر إمكانية تسجيل الاجتماع على سحابة درايف.

هذه الخدمات كانت تقدم فقط للمشتركين في تطبيقات الشركات Enterprise والتي تكلف رسومها 25 دولار شهرياً لكل مستخدم. كانت جوجل توفرها للحزم الأخرى المذكورة مجاناً مؤقتاً حتى مارس، والآن مددتها حتى نهاية سبتمبر.

وعملت جوجل بالأمس على إعادة تسمية خدمتها Hangouts Meet ليصبح اسمها Google Meet وهذا التعديل قد يبدو بسيطاً لكنه مهم لإعطاء المزيد من الثقة للخدمة لمن لم يكن يعلم أن Hangouts تابعة لجوجل.

وشهدت خدمة جوجل إقبال كبير من المستخدمين حيث حصلت على مليوني مستخدم إضافي يومياً أصبح يعتمد عليها، وهذا رقم يفوق 25 ضعف ما كانت تحققه الخدمة في يناير الماضي.

النمو الكبير في استخدام تطبيقات المكالمات والاجتماعات المرئية أصبح سمة عامة. حيث أعلنت خدمة زووم عن ارتفاع عدد مستخدميها من 10 إلى 200 مليون يومياً خلال الفترة ما بين ديسمبر ومارس.

كما أن مايكروسوفت أعلنت عن ارتفاع عدد مستخدمي خدمة Teams من 32 إلى 44 مليون مستخدم خلال اسبوع واحد فقط.