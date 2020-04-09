Tuned تطبيق جديد من فيس بوك وهو خاصة بالأزواج فقط

أعلن فريق العمل NPE التابع لشركة فيس بوك عن تطبيقهم الجديد Tuned والمتمثّلة فكرته في التواصل بين الأزواج فقط.

بعد أن أطلقت فيس بوك ميزة المواعدة، هاهي الآن تُطلق تطبيق جديد حمل اسم Tuned، وأكثر تفصيلًا، هذا التطبيق مُطوّر من قبل فريق العمل New Product Experimentation المعروف اختصارًا باسم “NPE” وهو فريق مطورين داخل شركة فيسبوك، فيما يخص التطبيق، فهو متاح حاليًا لمستخدمي iOS فقط، وفكرته تتمثّل في تشجيع الأزواج على إنشاء شبكة اجتماعية حميمة بين بعضهم البعض.

ومع التطبيق، يمكن القيام بالكثير، على سبيل المثال، مشاركة المزاج ومشاركة الصوتيات، حتى هناك أداة إنشاء قصاصات رقمية، والدعم الكامل لمشاركة الصور والفيديو والمذكرات الصوتية واستخدام الملصقات وكذلك ردود الفعل والمزيد.

من جانبه أيضًا، يتكامل تطبيق Tuned مع خدمة سبوتيفي “Spotify” لمشاركة الصوتيات، على أن لا يتطلب حساب فيس بوك، ومع ذلك فهو يخضع لقواعد وسياسة البيانات لفيسبوك، وبشكل عام، لا يختلف التطبيق عن أي شبكة اجتماعية أخرى، لكن ما يميزه أنه قد يكون مفيد للأزواج عبر خلق مساحة مخصصة وللحفاظ على العلاقات اليومية.

أخيرًا، يُذكر أن لفريق NPE العديد من التطبيقات، أبرزها تطبيق AUX لصناعة الميمات، وتطبيق Hobbi الشبيه لخدمة Pinterest، ولم يحصل كلا التطبيقين على الدعم الكبير والترويجي من فيسبوك نفسها، وهذا ما هو متوقع مع تطبيق Tuned الجديد، والمتاح للتحميل مجّانًا وكما أشرنا لمستخدمي iOS فقط.

تحميل تطبيق Tuned على iOS.