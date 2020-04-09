سامسونج تعلن عن 6 هواتف متوسطة المواصفات تدعم الجيل الخامس

أعلنت شركة سامسونج عن تحديث سلسلة الهواتف الذكية خاصتها A والتي أضافت لها ستة هواتف جديدة وما يميزها أنها تدعم الاتصالات بشبكات الجيل الخامس وتأتي بأسعار رخيصة نسبياً تتراوح ما بين 110 دولار إلى 600 دولار.

والبداية ستكون مع هاتفي A01 و A51 الذين سيتاحان اليوم وبسعري 110 و 400 دولار على الترتيب. وسيحمل A01 معالج ثماني النوى وكاميرا أمامية 5 ميغابكسل وخلفية 13 ميغابكسل مع كاميرا للعمق 2 ميغابكسل وشاشة 5.7 بوصة بدقة +HD وبطارية 3000 ميلي أمبير مع ذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت يمكن توسعتها ببطاقات.

ثانياً A51 وسيكون منافس بكسل 3A ويأتي بشاشة 6.5 بوصة بدقة +FHD مع كاميرا 48 ميغابكسل وكاميرا عريضة 123 درجة يمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K. واستخدمت معالج حديث بدقة 10 نانومتر مع ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وبطارية 4000 ميلي أمبير وذاكرة تخزين 128 غيغابايت يمكن زيادتها ببطاقات.

ثالثاً هناك هاتف A11 الذي سيباع بسعر 180 دولار ويأتي بشاشة 6.4 بوصة بدقة +HD مع ثلاثة كاميرات من الخلف وبطارية 4000 ميلي امبير وذاكرة عشوائية 2 غيغابايت وذاكرة تخزين 32 غيغابايت.

رابعاً هاتف A21 بشاشة أكبر قليلاً 6.5 بوصة وأربعة كاميرات من الخلف منها عدسة ماكرو مع بطارية 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع وذاكرة عشوائية 3 غيغابايت.

خامساً هاتف A51 والذي يباع بسعر 500 دولار ويأتي بإصدار آخر أرخص بسعر 400 دولار. الاختلافات أن نسخة الجيل الخامس تأتي بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وبطارية 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع وتوسيع ذاكرة التخزين ببطاقات خارجية حتى 1 تيرابايت. بينما النسخة الأرخص فهي بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وبطارية 4000 ميلي أمبير.

أخيراً هاتف A71 وهو الأغلى بسعر 600 دولار والأعلى مواصفات وسيتاح في الصيف المقبل. يأتي بشاشة 6.7 بوصة بدقة +FHD من نوع أوليد وأربعة كاميرات من الخلف من بينها الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل.

يأتي بسعة تخزين 128 غيغابايت تدعم التوسعة حتى 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وبطارية 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع 25 واط.

تريد سامسونج إتاحة تقنيات اتصالات الجيل الخامس لمجموعة كبيرة من المستخدمين بدون الحاجة لإنفاق مبلغ ضخم لشراء هاتف من المواصفات الرائدة. حيث أن أعلى هاتف من بين الذين توفروا بإعلان اليوم يأتي أرخص بـ 200 دولار على الأقل من هاتف جالكسي إس 20.