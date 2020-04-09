OnMail هي خدمة بريد إلكتروني جديدة تركز على الخصوصية

أعلنت شركة Edison عن خدمة البريد الإلكتروني الجديدة OnMail والمُنتظر إطلاقها بصورتها الكاملة هذا الصيف.

OnMail هي خدمة بريد إلكتروني جديدة من Edison، وهي الشركة التي تقف وراء أحد أفضل تطبيقات البريد الإلكتروني الموجودة “Edison Mail“، وتُوصف الخدمة بأنها “خدمة البريد الإلكتروني الأولى من نوعها والتي تستند على الأذونات”، وقد تم تصميمها خصيصًا لحل مشكلات البريد الإلكتروني، مثل البريد الإلكتروني العشوائي اللامتناهي والرسائل الإلكترونية المزعجة.

من جانبه، كانت الشركة تعمل على تحقيق هذا الأمر مع تطبيقاتها لسنوات، ولكن هناك حد لما يمكن فعله عندما تعمل كوسيط لخدمات البريد الإلكتروني الأخرى، وبالتالي فإن OnMail يُعدّ مزود بريد إلكتروني جديد يهدف إلى التنافس مع العمالقة أمثال جي مايل وياهو وهوت مايل وآولتوك والبقية.

نرجع للفكرة الرئيسية لخدمة البريد الإلكتروني هذه، وهي التحكم في الأذونات، حيث تتمحور أن شخصًا ما لديه عنوان بريدك الإلكتروني، فهذا لا يعني أنه يجب السماح له بإرسال بريد إلكتروني إليك، بمعنى آخر، عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا من جهة اتصال جديدة للمرة الأولى، سيقوم OnMail بتصفية ذلك في حقل منفصل ويمنحك الفرصة لقبولها أو حظرها.

وفي هذا الشأن، تتعهد الشركة بأن الخدمة ستوفر حظر استلام تلقائي للقراءة دون تعطيل الصور، ودعم المرفقات الأكبر حجمًا، وعرض رسائل البريد الإلكتروني التي تناسب بحثك دون الحاجة إلى استخدام سلاسل البحث الأكثر تعقيدًا والمزيد.

أخيرًا، سيتم تقديم خدمة OnMail في وقت لاحق من هذا الصيف، ويمكن التسجيل المسبق للخدمة على موقع الشركة الرسمي، ونجدر بالإشارة، أنه سيكون هناك نسخة مجانية ونسخة مدفوعة من الخدمة.

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