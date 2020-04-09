رسميًا لعبة Dead Cells المنتظرة قادمة على أندرويد هذا الصيف

أعلنت شركة Playdigious وبالشراكة مع Motion Twin عن قدوم لعبتهم Dead Cells على أندرويد بتاريخ 3 يونيو القادم.

في أكتوبر من عام 2018، ظهرت لعبة Dead Cells كعنوان للتسجيل المُسبق على متجر جوجل بلاي، ولكن سرعان ما تم حذف العنوان وكأن شيء لم يكن، ومن المعروف أيضًا، أن اللعبة متاحة منذ العام الماضي على iOS.

في السياق ذاته، علمنا مع بداية العام الحالي، أن لعبة DeadCells والحائزة على العديد من الجوائز، أنها ستكون حاضرة على أندرويد في الربع الثالث من هذا العام، واليوم أكدت الاستوديوهات ورسميًا أن اللعبة ستصل أندرويد في تاريخ 3 يونيو القادم، والذي يتناسب تمامًا مع الجدول الزمني المُعلن عنه سابقًا.

علاوة على هذا الإعلان، أصبحت اللعبة متاحة وأخيرًا على متجر جوجل بلاي للتسجيل المسبق، وبمجرد الإطلاق، ستكون اللعبة متاحة بنسبة 10% من سعر التجزئة أي ما يُعادل 9.99$، ولن تكون هناك أي عمليات شراء داخلية أو إعلانات، أخيرًا، إذا كنت حريصًا على الحصول على العنوان، يمكنك التسجيل عبر الرابط بالأسفل، وستتلقى إشعار فور إطلاقها رسميًا.

التسجيل المسبق للعبة Dead Cells على أندرويد.