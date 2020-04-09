ديزني بلس تتخطى 50 مليون مشترك بعد 5 أشهر من إطلاقها

خدمة بث المحتوى ديزني بلس تتجاوز 50 مليون مشترك في 5 أشهر فقط منذ إطلاقها بعد التوسع العالمي.

كشفت شركة والت ديزني اليوم، أن خدمة بث المحتوى ديزني بلس التي انطلقت مؤخرًا، تمكنت من تخطى 50 مليون مشترك منذ إطلاقها قبل 5 أشهر فقط. يأتي ذلك الارتفاع الكبير في عدد المشتركين بعد إطلاقها في المملكة المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، والتوسع الشهر الماضي للوصول إلى الهند بالشراكة مع خدمة البث الهندية Hotstar.

يُعد الرقم الذي حققته الخدمة كبيرًا بالنظر إلى الفترة القصيرة منذ إطلاقها، ما يعطي تلميحات بصعودها تدريجيا لمنافسة كبرى الخدمات.

تستمد ديزني قوتها الحالية من سمعتها التي استمرت لعشرات السنين مع الأعمال المميزة في كافة المجالات، وهو سبب أساسي في جذب المستخدمين من البداية على ما يبدو، خاصة بوجود أعمال جديدة متعلقة بقصص طالما أحبها الجمهور مثل حرب النجوم ومسلسل The Mandalorian الذي شهد مشاهدات كبيرة عبر الخدمة الجديدة.

تمتلك ديزني أعمال مارفل، فوكس، بيكسار، وحرب النجوم، بجانب أعمالها الأصلية من الرسوم المتحركة والأفلام العادية التي تمثل شخصيات الشركة.

كما أنها ستستغل فترة الحجر العالمي لعرض أفلامها السينمائية على الخدمة ربما، بجانب الحصول على تراخيص أفلام شركات أخرى.

ففي نفس الوقت، لم تشهد خدمة ديزني بلس ظهور أعمال حصرية عالية المستوى حتى الآن، وذلك كونها مقررة للظهور مع النصف الثاني من العام الحالي، لذلك ستكون تلك الفترة حاسمة في تقرير ما إذا المشتركين سيتمسكون بالخدمة مع ظهور هذه الأعمال أم لا أو بالأحرى هل تستحق ما يدفعونه لها؟ خاصة وأن معظم الاشتراكات في الولايات المتحدة وهي في غالبيتها اشتراكات سنوية.

يُشار أن خدمة ديزني بلس تجاوزت خدمة الشركة الأخرى، هولو في عدد المشتركين.

المصدر:

Disney