آبل قد تتيح تجربة تطبيقات آيفون قبل تنزيلها

تخطط آبل لميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة المستخدمين مع التطبيقات، بحيث يمكنهم تجربة بعض أجزاء التطبيق عبر متجر التطبيقات وذلك بدون الحاجة لتنزيله، بل يكفي أن يقوم بمسح رمز استجابة سريعة QR.

هذه الميزة ظهرت تحت اسم Clips وستكون متاحة في الإصدار القادم iOS 14 حيث يمكن للمطورين توفير محتوى تفاعلي من تطبيقاتهم للمستخدمين بدون الحاجة لتنزيلها وتنصيبها بالكامل.

وعندما تقوم بمسح رمز QR فإنه سيظهر لك على شكل بطاقة تتيح لك استخدام بعض أقسام التطبيق أو على الأقل تجربته والتعرف على واجهته الرئيسية وليس كامل خصائصه، وذلك بدون تنزيله بالكامل.

على سبيل المثال هناك فيديو من يوتيوب تريد مشاهدته لكنه ليس على هاتفك تطبيق يوتيوب الرسمي ولاتريد فتحه عبر متصفح سفاري، كل ما عليك القيام به هو مسح رمز QR خاص به ويتم عرض الفيديو ضمن مشغل يوتيوب وكأنك تملك التطبيق وذلك على بطاقة عائمة.

ومن المتوقع أن تدمج آبل ميزتها الجديدة مع أقسام أخرى في نظام التشغيل مثل المساعد سيري أو حتى البحث Spotlight وذلك عبر واجهة برمجية خاصة.

وهذه الفكرة ليست جديدة بالطبع، حيث أن جوجل توفرها منذ عامين على الأقل تحت اسم Slices والتي تتيح تصفح تطبيقات من نتائج البحث ومساعد جوجل الصوتي بدون الحاجة لتنزيلها بالكامل.

كما أن هناك ميزة أخرى على أندرويد تدعى التطبيقات الفورية Instant Apps قدمتها جوجل قبل أربعة أعوام وتتيح أيضاً تنزيل نسخة مبسطة ومصغرة من التطبيق وتصفحه بمجرد الضغط على رابط معين، بدون الحاجة لتنزيله بالكامل من المتجر.