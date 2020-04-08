نتفلكس تضيف إعدادات تحكم أبوي جديدة تقيد وصول الأطفال للمحتوى غير المناسب

حدثت شركة نتفلكس إعدادت التحكم الأبوي الخاصة بمنصتها للمحتوى المرئي سواء في التطبيق أو على نسحة الويب؛ لتعطي بذلك تحكماً أكبر للوالدين بتحديد ماهية المحتوى المناسب لأطفالهم وأيها لا.

حيث يستطيع الأباء الآن حماية أطالفهم من مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمحتوى غير المناسب لفئتهم العمرية بواسطة فلاتر السن التي توفرها الإعدادات الجديدة بالاعتماد على العناوين؛ والتي يمكن يمكن أيضاً حظر أي منها يدوياً بشكل منفرد في حال عدم شمولها في الفلاتر والتقييم.

كما يمكن الآن وضع رمز حماية PIN لحماية الملف الشخصي بكامله وتخطى مشكلة الوصول لأي محتوى قد يشكل خطراً على الأطفال؛ وهذا بالطبع في الاشتراكات العائلية والتي يتعدد فيها المستخدمين بطبيعية الحال.

بالإضافة لما سبق سيتمكن الآباء من إدارة ملفات أطفالهم بشكل أكثر سلاسة ومراقبة كل ما يشاهدوه مع غمكانية وإيقاف ميزة التشغيل التلقائي ومراجعة فلاتر المحتوى من داخل إعدادت الملف الشخصي نفسه.

ميزات التحكم الجديدة بدأت اليوم في دخول حيزة الخدمة حيث يمكن الإستفادة منها عبر الدخول لإعدادت الحساب الرئيسية سواء في التطبيق أو على الويب.

المصدر

Engadget