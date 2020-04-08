مايكروسوفت تخطط لإتاحة تصفح ملفات لينكس ضمن ويندوز مباشرة

خطوة إضافية نحو التعاون والانفتاح بين ويندوز ولينكس، حيث تخطط مايكروسوفت لإتاحة الوصول الكامل والسهل لملفات نظام التشغيل لينكس بما فيها ملفات النظام وذلك عبر مستكشف الملفات الرئيسي في ويندوز.

وسيظهر على الجانب الأيسر ضمن الشجرة أيقونة البطريق الشهيرة لنظام التشغيل لينكس، بالضغط عليها يمكن تصفح مجلدات وملفات أية توزيعة لينكس تم تركيبها على الحاسب.

تظهر فائدة هذه الميزة الجديدة لمن لديه نظامي التشغيل ويندوز ولينكس على نفس الحاسب بحيث يمكن بسهولة تصفح ملفات ومجلدات توزيعة لينكس بدون الحاجة لمغادرة ويندوز.

وهكذا يمكنك استعراض الملفات وإضافتها وتحريرها وحتى حذفها من مستكشف الملفات مباشرة وكأنك تعمل على أي مجلد آخر تابع لنظام ويندوز.

هذه الميزة قيد الاختبار ضمن آخر نسخة تجريبية من ويندوز 10 تحمل رقم الإنشاء 19603. وفي حال كانت الأمور سليمة فإنه من المتوقع إرسالها للمستخدمين في تحديث لاحق هذا العام.

سبق هذه الخطوة العديد من الخطوات التي قامت بها مايكروسوفت نحو التقارب من لينكس، مثل دمج سطر الأوامر Bash shell ودعم بروتوكول الحماية والأمان OpenSSH وحتى إتاحة تنزيل بعض توزيعات لينكس الشهيرة من متجر ويندوز!.