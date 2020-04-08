فوكسكون تصنّع أجهزة تنفس اصطناعي داخل الولايات المتحدة

ستبدأ شركة فوكسكون الصينية بتشغيل أحد مصانعها داخل الولايات المتحدة، لكن ليس لتصنيع أجهزة آبل كما كان مخططاً له، بل لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي لاستخدامها في رفع كفاءة المشافي الأميركية وقدرتها على استيعاب الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ولدى فوكسكون مصنع في Wisconson كان من المفترض أن تستخدمه آبل في صناعة بعض منتجاتها، لكن العملية لم تكن مجدية دائماً لارتفاع تكاليف التشغيل واليد العاملة الأميركية.

وستقدم شركة Medtronic الأميركية المتخصصة بصناعة أجهزة التنفس الاصطناعي تصاميمها لشركة فوكسكون لتصنيعها.

وكانت قد أتاحت الشركة تصميم جهاز التنفس الاصطناعي PB-560 بشكل مفتوح المصدر يمكن لأي جهة استخدامه في التصنيع. وستعمل بدورها على رفع طاقتها الانتاجية لتصل إلى ألف جهاز.

تأتي خطوة فوكسكون بالتزامن مع شركات أميركية أخرى أوقفت عملياتها وبدأت تصنع أجهزة التنفس الاصطناعي.

استعرضت تيسلا نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي استخدمت في تصميمه مكونات تدخل في صناعة السيارات. وكانت شركة فورد أيضاً قد ذكرت عن خطتها لصنع 50 ألف جهاز تنفس اصطناعي خلال 100 يوم، كذلك منافستها جنرال موتورز ستصنع تلك الأجهزة في أحد مصانعها ، وأخيراً تعمل شركة الاقمار الاصطناعية Virgin Orbit على التعاون مع أطباء لتصنيع جهاز منخفض التكلفة.