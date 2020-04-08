شركة مايكروسوفت تشتري نطاق corp.com لحماية عملائها من الإختراق

قامت شركة مايكرسوفت بشراء نطاق الإنترنت corp.com من أجل حماية عملائها من الوقوع في فخ مصيدة إختراق واردة؛ وتقطع الطريق أمام القراصنة من إستغلال تهديد أمني محتمل عبر ما يسمي تعارض فضاء تسمية النطاقات أو ما يعرف بالإنجليزية “namespace collision”

وكانت شركة مايكروسوفت قد أكدت استحواذها على النطاق أمس الثلاثاء دون التطرق للمبلغ الذي دفعته لمالكه، الذي عرضه للبيع بسعر مبدئي 1.7 مليون دولار بداية فبراير الماضي بعد امتلاكه إياه منذ عام 1994 أي ما يقارب 26 عاماً!

ويدعى المالك Mike O’Connor وهو من أوائل المستثمرين في أسماء النطاقات حيث امتلك على مر السنين العديد من النطاقات المهمة التي شملت: bar.com, cafes.com, grill.com, place.com, pub.com حيث قام ببيعها على فترات متفرقة خلال السنوات الماضية.

ويكمن الخطر في نطاق Corp.com في حال وقوعه في أيد غير أمينة بحساسيته وارتباطه بالعديد من أعمال الشركة وبالتالي مستخدمي نظام الويندوز؛ حيث أن النسخ الأولى من نظام الويندوز كان فيها نطاق Corp هو المقترح الإفتراضي لتفعيل خدمة الدليل النشظ أو ” Active Dictionary” والتي ترتبط ببروتوكولات البريد الإلكتروني.

أي أن في حال استيلاء القراصنة على هذه النطاق تكون عملية جمع عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور أمراً واقعاً وبالتالي الوصول لمعلومات حساسية من أجهزة الحاسوب العاملة بنظام الويندوز في الكثير من الشركات التي تعتمد فيها وحدات تكنولوجيا المعلومات على نطاق corp.com كنطاق داخلي.

وفي تعليق من الناطق الرسمي لشركة مايكروسوفت على الأمر قال ” نحن نشجع العملاء على إتباع ممارسات الأمان الصحيحة عند الرغبة في استخدام نطاقات إنترنت وأسماء شبكات داخلية؛ وهذا من أجل المساعدة في المحافظة على نظام محمي وآمن”.

مواضيع ذات صلة:

مايكروسوفت تتيح مشروع xClould لـ 11 دولة أوروبية جديدة

المصدر

Engadget