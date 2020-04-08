جاك دورسي مؤسس تويتر يتبرع بأكثر من ربع ثروته لمكافحة فيروس كورونا

مليار دولار من جاك دورسي مؤسس تويتر والتي تساوي 28% من ثروته ستتخذ طريقها لمواجهة وباء فيروس كورونا.

أعلن جاك دورسي ، مؤسس شبكة تويتر وعبر حسابه الرسمي، عن وضع مليار دولار من ثروته والتي تمثل 28% من إجمالي الثروة لدعم المشاريع التي تهدف إلى مكافحة وباء فيروس كورونا العالمي عبر صندوق جديد تم تدشينه باسم StartSmall.

وضع دورسي المبلغ من حصته في شركة Square للمدفوعات الرقمية والتي قام بتأسيسها كذلك، بالتخلي عن الأسهم التي يمتلكها فيها.

ووفقًا لوثيقة على مستندات جوجل نشرها مؤسس تويتر في تغريداته، فإنه سيخصص 100 مليون دولار أمريكي لمساعدة صندوق الغذاء الأمريكي لتقديم وجبات للمتأثرين من الفيروس المتفشي بشدة في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح دورسي أنه وبعد الانتهاء من مكافحة فيروس كورونا، سيتم التحول إلى إيجاد سُبل لمساعدة الفتيات بالحصول على صحة وتعليم أفضل في أنحاء العالم، ما يعني سعيه إلى الاستدامة في إيجاد حلول لمساعدة المحتاجين حول العالم في قضايا مهمة مثل كورونا وتعليم الفتيات.

هذه الخطوة من مؤسس تويتر تأتي بالتزامن مع جهود من الشخصيات الرئيسي في عالم التقنية حول العالم، فقد سبق لجاك ما مؤسس علي بابا تقديم ملايين وحدات الاختبار والكمامات لدول مختلفة حول العالم، فيما سبق لأغنى شخصين بالعالم؛ بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت وجيف بيزوس مؤسس أمازون، التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما.

لكن دورسي بالرغم من أنه يملك الثروة الأصغر فيما بينهم، فقد تبرع بمليار دولار وهو مبلغ يفوق ربع ثروته.

المصدر:

@Jack