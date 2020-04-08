تحديث كروم 81 يغلق أكثر من 30 ثغرة أمنية

وصل تحديث كروم 81 بعد تأخير بسيط نتيجة التغييرات التي حصلت بسبب فيروس كورونا لاسيما عمل المطورين من منازلهم. وهذا الإصدار يأتي بميزتين جديدتين فقط وسد الكثير من الثغرات الأمنية.

أجلت جوجل العديد من المزايا التي كان من المتوقع إطلاقها في هذا التحديث ليكون في الإصدار 83 متجاوزة بذلك إطلاق تحديث 82.

أولاً يفعل هذا الإصدار ميزة تدعى app icon badging وهي عرض عدد الإشعارات الخاصة بتطبيقات كروم على أيقونة التطبيق، كما هو معروف في الهواتف الذكية، فإن الأمر يسري الآن على تطبيقات كروم، مثلاً عدد الرسائل الجديدة الواردة أو إشعارات تطبيقات الشبكات الاجتماعية.

ثانياً بدأت جوجل باختبار ميزة Web NFC التي كانت قد بدأت بدعمها منذ الإصدار السابق، بحيث يمكن الآن لمتصفح كروم قراءة شرائح NFC، وهذه الميزة تفيد كثيراً في بعض الأماكن كالمتاحف التي تستخدم تلك الشرائح بحيث يمكن قراءتها من المتصفح لعرض المزيد من المعلومات حول المعروضات، الآن كل شيء يحدث ضمن كروم بدون الحاجة لتطبيق خارجي.

وعلى المستوى الأمني جاء هذا الإصدار بإصلاح وإغلاق 32 ثغرة أمنية منها ثلاثة ثغرات عالية الخطورة دفعت لبعض مكتشفيها 7500 دولار لقاء الثغرة الواحدة فقط.