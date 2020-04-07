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19 تطبيق و 24 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 19 تطبيق و 24 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من الألعاب و التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
التطبيقات:
- Notes : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Timus Dark Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Zephyr – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Black Army Sapphire – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- CRAYONIC ICON PACK : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hexadark – Hexa Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hexaring – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Black & White HD -Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Cirgus – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Color Metal – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Flaton – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Glass HD – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Irex – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Pixel Pie 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Win Circle – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Win10 Flat – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Platin – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Roui – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
الألعاب:
- College Days – Choices Visual Novel : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- The Bowling Alley 3D : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Unwanted Gray : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Boxes Drop – Tower block : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Brumpfus Hopeless Chase : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Stories: Your Choice (more resources at start) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The Weapon King VIP – Making Legendary Swords : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Epic Animal – Move to Box Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hero Knights (idle RPG) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Knight War: Idle Defense Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Legend of the cartoon : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Magnet Balls 2: Physics Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pixel Blade Vip – Action rpg : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- [VIP] 2048 Bunny Maker – bunny city building : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Bouncy Music 3D – Best Relaxing hyper casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tomb Hunter Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- [VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Devil Twins: VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- EQQO : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Wormster Dash : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- EQQO VR: السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.