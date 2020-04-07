هاتف ون بلس 8 برو سيدعم الشحن السريع واللاسلكي بسرعات متعددة

هاتف ون بلس القادم سيدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي بسرعات متعددة وبسرعة قصوى حتى 30 واط

كما هي العادة فإن المعلومات والتفاصيل تشغل بكثرة الأسبوع الأخير قبل الكشف عن الأجهزة والهواتف الذكية الرائدة؛ وهو الحاصل مع هاتف ون بلس برو حالياً المزعم الكشف عنه في 14 إبريل الجاري.

هاتف ون بلس سيدعم الشحن السريع والشحن اللاسكلي بقدرة 30 واط وفقاً لموقع The Verge؛ حيث ستوفر هذه الميزة شحن لـ 50% من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط على قدرة 30 واط؛ والتي تعد الأسرع بين تقنيات الشحن اللاسلكي المتوفرة في هواتف سامسونج و الآيفون.

مع التنويه أنها ليست بمستوى أعلى من بعض الشركات الصينية ونذكر هنا شاومي التي أطلقت شاحن لاسكلي منفرد بقدرة 30 واط وكذلك أوبو المتوقع أن تكشف عن هاتف يدعم شحن لاسكلي بقدرة 40 واط في 13 إبريل الجاري.

وبالرجوع لون بلس فإنها ستطلق قاعدة الشحن اللاسكلي بتوافق تام مع الهاتف الجديد وبسرعات شحن متعددة على نفس القاعدة وملكية ابتكار تعود للشركة نفسها.

وعلى غرار تقنية الشحن اللاسلكي؛ تم تسريب العديد من مواصفات ون بلس برو سابقاً حيث كان منها شاشة OLED Fluid Display بمعدل تحديث 120 هيرتز ومعالج كوالكوم سنابدراجون 865 بدعم الجيل الخامس وذاكرة رام حتى 12 جيجا بايت.

لم يتبق الكثير من الوقت لمعرفة تفاصيل الهاتف الرائد الكاملة يستوجب علينا انتظار الحدث الرسمي للكشف عنه الأسبوع القادم والذي سيبث عبر الإنترنت بسبب الجائحة.

المصدر

The Verge