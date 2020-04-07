مايكروسوفت تتيح مشروع xClould لـ 11 دولة أوروبية جديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت عبر مدونة اكس بوكس أنها ستبدأ بتوفير منصة ألعابها السحابية xClould بتجارب المعاينة الأولية في 11 دولة من أوروبا الغربية ضمن إجراءات واقعية ومنطقية ستراعي الضغط الحاصل على شبكة الإنترنت.

حيث قالت الشركة بأن توفير الخدمة من قبلها سيتوافق مع التأكد من مدى منطقية الطرح مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد أعداد المشاركين في الخدمة في الأسواق المستهدفة ومن ثم زيادتهم بشكل تدريجي.

وكان مشروع xClould قد وصل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجانبية في مرحلته الأولى؛ ووفقاً لإعلان الشركة اليوم فإن الخطوة التالية ستشمل كل من بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا والسويد.

وبالرغم من الملعومات التي صرحت بها الشركة إلا أن موعداً معيناً للطرح لم يتم تحديده بعد في الأسوق الموضحة أعلاه؛ ويرجع ذلك بسبب الضغط الكبير على شبكة الإنترنت العالمية بسبب الوباء الفيروسي الذي أدى لمكوث ملايين الناس في البيوت وبالتالي أصبح العالم الافتراضي هو السبيل الوحيد للتواصل والترفيه وتمضية الوقت وحتى التعليم وممارسة الأعمال.

ويجدر التنويه أيضاً إلى أن مايكروسوفت فتحت باب التسجيل في الخدمة لمستخدمي الأندرويد في البلاد المذكورة بداية من اليوم؛ حيث طلبت من اللاعبين الذين يريدون المشاركة في المعاينة التسجيل لكي تصلهم الإشعارات عبر البريد الإلكتروني التي تحمل الإرشادات والتوجيهات حولها.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت نهاية العام الماضي مجموعة واسعة من الألعاب لمشروع xClould ضمت 50 لعبة جديدة مما يحعلها خدمة منافسة في السوق بشكل قوي وخصوصاً عند الحديث عن جوجل سكارليت.

المصدر

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