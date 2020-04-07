فايرفوكس تطلق تحديث جديد يحسّن البحث عبر شريط العناوين

حصل متصفح فايرفوكس على تحديث جديد يحسّن من تجربة البحث عبر شريط العناوين بحيث تصبح أسرع وأفضل.

والآن عند الضغط على شريط العناوين لكتابة عبارة البحث فإنه سيصبح أكبر بالحجم لتبدو كلمات البحث أوضح، كما تعرض المواقع الشهيرة للوصول إليها بسهولة أكبر، فضلاً عن تكبير حجم الخط.

كما قدمت موزيلا ما سمته “البحث الأذكى” وهو عرض كلمات مفتاحية بشكل بارز أثناء الكتابة، وبهذا فإن موزيلا تقترح عليك استخدام كلمات مفتاحية معينة في البحث للوصول للنتائج بشكل أفضل.

وعند الضغط على شريط العناوين بدون كتابة أي شيء فإنه سيعرض لك أكثر المواقع زيارة، وفي حال كنت قد فتحت في تبويب آخر أحدها، سيظهر لك زر للانتقال للتبويب.

وتؤكد موزيلا أنها ستواصل إطلاق تحديثات متصفح فايرفوكس حتى مع انتشار وباء كوفيد-19، وبهذا إشارة لما ستفعله جوجل التي كانت تنوي تأخير إطلاق تحديثات كروم المتوقعة، لكنها عادت وفضلت تجاوز إطلاق إصدار والانتقال للتالي مباشرة.