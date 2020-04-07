جدبد التطبيقات: Dolby On تحصل معه على جودة تسجيل صوت مذهلة وبدون ضوضاء

مع تطبيق Dolby On حوّل جهازك الأندرويد أو iOS إلى أداة تسجيل صوت قوية وبنقرة واحدة وبدون زيادة في التكاليف.

مع كل هاتف هناك أداة لتسجيل الصوت، وبعيدًا عن المقارنات، يمكنك أيضًا الاستفادة من تطبيقات تسجيل الصوت والمتاحة بكثرة على متاجر التطبيقات، Dolby On أحدث هذه التطبيقات، وقبل ذكر أي شيء عنه، إذ ننصح بتجربة التطبيق، لما يأتي من قدرات مذهلة وفريدة من نوعها، حيث معه ستتمكن من تحويل جهازك إلى أداة تسجيل قوية، والأهم من ذلك مخرجات التسجيل تكون بجودة عالية كونه يقلل من الضوضاء والتشويش المحيط بشكل ذكي للغاية.

وليس هذا فحسب، بل يمكنك الاستفادة من تأثيرات الاستوديو التي يُوفّرها التطبيق، بما في ذلك تقليل الضوضاء والحد من الصوت المكاني ومعادلة الصوت والمزيد، ومع هذا التطبيق لن تحتاج إلى الاختيار بين تسجيل الصوت بسرعة أو بالجودة مرة أخرى، فقط قم بتشغيل التطبيق وتمتع بالتجربة التي يُقدّمها.

وعند الإنتهاء من المعالجة التلقائية أو اليدوية، استخدم محرر الصوت الذي يُوفّره التطبيق والقادم بتقنية متطورة حسب ما أشار عليه القائمون عليه، وعندما تكون مستعدًا، قم بتصدير ومشاركة إبداعاتك مع الجميع.

أخيرًا، التطبيق متوفّر للتحميل مجّانًا سواء على أندرويد أو iOS، كما ولا يتضمّن أي إعلانات أو مشتريات داخلية، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 7.0 فأحدث، أو iOS 11 فأحدث.

تحميل تطبيق Dolby On على أندرويد.

تحميل تطبيق Dolby On على iOS.