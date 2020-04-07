إغلاق تطبيق Smart View من سامسونج في تاريخ 5 أكتوبر لهذا العام

سيتم إغلاق تطبيق Samsung Smart View الخاص بالتحكم في أجهزة التلفاز القديمة في 5 أكتوبر.

قديمًا، اكتسبت أجهزة التلفاز صفة سائدة متمثّلة في إمكانية استخدامها لسنوات عديدة دون أي تراجع في وظائفها، لكن وكما هو الحال مع أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، تغير الأمر مع ظهور أجهزة التلفاز الذكية، التي في الأساس تتمتع بفترة صلاحية محدودة، الآن تقوم سامسونج بقطع أحد ميزاتها الرئيسية في بعض موديلاتها القديمة.

حيث سيتم إغلاق تطبيقها Smart View على أندرويد أو iOS في تاريخ 5 أكتوبر من هذا العام، وأتى هذا الإعلان عبر صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي، كذلك عبر إرسال إشعار للمستخدمين، ومن المعروف أن التطبيق يعمل كجهاز تحكم عن بعد للعديد من أجهزة تلفاز سامسونج، ويمكنه أيضًا بث الصوتيات أو الفيديو أو الصور المخزنة على الهاتف والجهاز اللوحي.

أخيرًا، هذا القرار ليس مفاجئ إلى حد كبير، حيث يتضمن التطبيق العديد من المشاكل، وتحديدًا مشكلة قطع الاتصال المستمر، ناهيك عن ضعف الأداء بشكل عام، بالتالي، ولاستهلاك الشركة الوقت في خدمات أخرى، فقد قررت قتل تطبيقها.

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