ألعاب فيس بوك تتيح تنظيم البطولات والمسابقات عن بعد

أطلقت فيس بوك وعبر قسم الألعاب الخاص بها ميزة البطولات والمسابقات Tournaments والتي تتيح للمستخدمين إنشاء البطولات أو المشاركة فيها بحيث يلعبون ضد بعض بدون الحاجة لتواجدهم في نفس المكان.

عبر الميزة الجديدة يمكن للمستخدمين إنشاء وتنظيم البطولات والمسابقات حول الألعاب بعدة أشكال مختلفة للفوز بها مثل double elimination و round-robin.

كما توفر الميزة الجديدة ليس فقط لعب الألعاب بل حتى بثها ليتمكن الجميع من مشاهدتها، كما يمكن جمع التبرعات من المتابعين.

حالياً الميزة متاحة ضمن فترة التجربة المبدئية وتدعم كافة المنصات كأندرويد و iOS وحتى موقع الويب عبر الكمبيوتر. ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط