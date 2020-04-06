منصة يوتيوب تشرع بمحاربة فيديوهات المؤامرة وشائعات فايروس كورونا

تسعى منصة يوتيوب إلى القضاء على الفيديوهات المضللة حول فايروس كورونا حيث يأخذ مروجوها الخدمة بوتقة لنشر هذا الأكاذيب والشائعات دون قاعدة علمية

من ضمن الشائعات الكثيرة التي طالت واستغلت انتشار فايروس كورونا في العالم؛ كانت تلك التي تربط بين توسع رقعة الفايروس مع المناطق التي بدأت باستخدام شبكات الجيل الخامس، حيث قامت جماعات مؤيدة لهذه النطريات والشائعات بإحراق عدة أبراج 5G في العاصمة البريطانية لندن.

وفي صدد محاربة هذا المحتوى المظلل والمضر في البنى التحتية لشبكات الاتصال للدول تسعى منصة يوتيوب إلى القضاء على هذا النوع من الفيديوهات الذي يأخد من الخدمة بوتقة لبث ونشر هذا الأكاذيب التي للأسف تلقى روجاً عند بعض الفئات.

وستعمل المنصة التابعة لشركة جوجل على حذف فيديوهات المؤامرة هذه التي تربط بين شبكات الجيل الخامس وجائحة كورونا؛ حيث صرحت المنمصة أن مثل هذا المجتوى ينتهك سياساتها الأخيرة المتعلقة بترويج طرق غير مدعمة علمياً ولا صحياً لمنع الإصابة بالفايروس التاجي المستجد.

إلا أن يوتيوب توقفت بشكل مؤقت عن إزالة كافة الفيديوهات التي تتبنى نظرية المؤامرة مستعيضة عن ذلك بتحديد نطاق وصول هذه الفيديوهات وسحبها من نتائج البحث وتجريدها من الأرباح المترتبة على الإعلانات.

وجاءت هذه الخطوة من المنصة عقب تقرير من جريدة الجارديان تحدث عن خطة وزير الثقافة البريطاني Oliver Dowden إجراء محادثات مع كل من تويتر وفيس بوك و يوتيوب لإزالة المحتوى والمواد التي تتبني نظرية المؤامرة.

من المؤكد أن محاربة المنصة لهذه الشائعات في الوقت الراهن سيحد من انتشارها وبشكل خاص تلك المتعلقة بشبكات وأبراج الجيل الخامس وانتشار كورونا؛ مع العلم أن شائعات ونظريات تأثير ترددات وإشارت شبكات الجيل الخامس على صحة الإنسان تحظى بتبني حتى من قبل إنتشار الفايروس؛ مما يعني أن المنصة في خضم معركة متجددة معd’ الشائعات حتى بعد إنتهاء هذا الوباء بإذن الله.

المصدر

Engadget