مايكروسوفت إيدج يتفوق على موزيلا فايرفوكس كثاني أكثر متصفح استخداماً

منذ إطلاقه قبل ثلاثة أشهر، بدأ متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد بحصد النجاح تدريجياً وأثبت أنه يمكن اعتماده كمتصفح أساسي خاصة لمن كان يستخدم كروم، واليوم الأرقام تؤكد ذلك حيث أصبح في المركز الثاني في سباق المتصفحات.

بحسب بيانات موقع NetMarketShare فإن الحصة السوقية لمتصفح إيدج في شهر مارس وصلت إلى 7.6% متفوقة على موزيلا فايرفوكس الذي كانت حصته 7.2%، وبالطبع يبقى متصفح كروم في الصدارة بحصة 68.5%.

أسباب نجاح إيدج معروفة، فهو المتصفح الافتراضي في ويندوز النظام الأكثر شعبية حول العالم، كما أن النسخة الجديدة المبنية على كروميوم جاءت بتحسينات كبيرة منها تخفيف استهلاك الذاكرة العشوائية وحتى دعم تنزيل إضافات متصفح كروم نفسه، كما يمكنه استيراد كل بياناتك من كروم.

بهذا يحاول إيدج مسح السمعة السيئة للمتصفح القديم أو حتى انترنت اكسبلورر الذي كان معروفاً عنه بأنه المتصفح الذي يستخدمه الناس فقط لتنزيل متصفح آخر!.

مع أن أرقام إيدج مازالت متواضعة، لكنه مدعاة لقلق جوجل على المدى البعيد حيث أن عمره القصير حالياً بدأ يعطيه هذا الزخم، يعني تدريجياً خلال بضعة سنوات قد يصبح منافس قوي وحقيقي وبحصة سوقية كبيرة.

والخاسر الأكبر حينها سيكون سفاري وفايرفوكس خاصة مع تراجع حصتهم السوقية فإن مطوري مواقع الويب سيعطون الأولوية لمتصفح كروم وإيدج المبني على كروميوم في دعم مواقعهم لها.