تحديث متصفّح سامسونج إنترنت يُحسّن من خيارات التخصيص والحماية من التتبع

حصل متصفّح سامسونج إنترنت على تحديث جديد ومعه أضاف المزيد من خيارات التخصيص وتحسين الحماية من التتبع.

يُعدّ سامسونج إنترنت “Samsung Internet” أحد أشهر متصفحات الويب المتاحة لنظام أندرويد، ويعود الأمر لأسباب عدّة، أبرزها، أنه قادم بشكل مُسبق مع جميع هواتف سامسونج، كذلك يحتوي على بعض الميزات الغير موجودة في متصفّح كروم من جوجل، الآن حصل المتصفّح على تحديث جديد رفع من رقم إصداره إلى Samsung Internet 11.2، ومع ضم المزيد من إعدادات التخصيص وبعض التحسينات على مانع التعقب.

وبشكل أكثر تفصيلًا، أضاف هذا التحديث المزيد من الأزرار على شريط الأدوات، منها زر إنشاء علامة تبويب جديدة، وزر اختصار لفتح التصفّح الخفي، كذلك زر التعطيل لأدوات حظر الإعلانات المؤقتة، فضلًا عن زر للخروج السريع من المتصفّح والذي معه يمكن محو سجل التصفّح وملفات تعريف الارتباط، كما وهناك أيضًا زر بحث اختياري يحدد شريط العناوين لك، لذا فإن الوصول إلى أعلى الشاشة ليس ضروريًا تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الميزات المتعلقة بالخصوصية، أبرزها الإعداد الجديد “حظر الصفحات غير المرغوب بها”، والذي يمكن معه منع صفحات الويب الضارة من إرسالك إلى حلقات إعادة التوجيه عندما تحاول التراجع عن هذه الصفحات، كما ونفّذت سامسونج أيضًا محركًا محسنًا لمكافحة التتبع مع القدرة على منع فتح الروابط في تطبيقاتها الأصلية.

أخيرًا، يمكنك تحميل تحديث Samsung Internet 11.2 بالانتقال إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي من أسفل، أو الحصول عليه عبر التحميل الجانبي APK من هنا.

تحميل تحديث سامسونج إنترنت.

المصدر:

Samsung Internet Blog.