الكشف عن ثغرة في متصفح سفاري تتيح اختراق كاميرا الآيفون وأجهزة الماك

اكتشف الباحث التقني Ryan Pickren ثغرة في متصفح سفاري تتيح للقراصنة التنصت على مالكي أجهزة آبل العاملة بنظامي ماك وiOS حبث تتيح الثغرة استغلال الكاميرا والمايكروفون في عملية التجسس.

وذكر Pickren أن آلية تطبيق والاستفادة من الثغرة تقوم على ايهام متصفح سفاري على أن يتلقى أذونات طبيعية وآمنة للوصول للكاميرا والمايكروفون تماماً كما هو الحال عن استخدام سكايب؛ قبل أن يقع المستخدم في مصيدة القراصنة الذي يبنون هذه الصفحات باستخدام عنوانين صفحات ويب ونصوص برمجية معينة.

وبمجرد نجاح الوصول للأذونات تكون عملية التجسس قد بدأت عبر التقاط الصوت بواسطة المايكروفون من أجهزة الماك والآيفون؛ حيث من الممكن أيضاً أن يتم التقاط صوراً وفيديوهات عبر كاميرات هذه الأجهزة.

ومن الواضح أن موعد الكشف عن الثغرة يأتي في وقت يلجأ فيه الكثير من المستخدمين لكاميرا الويب من أجل تلقي الدورس المباشرة أو إجراء الاجتماعات والالتحاق بالمحاضرات وذلك بسبب جائحة كورونا.

من جانبها قامت آبل بإرسال تحديث للمتصفح وإغلاق الثغرة بشكل سريع وقت الكشف عنها ديسمبر الماضي؛ ومن ثم أرسلت تحديثي أمان أخرين في يناير ومارس الماضيين. لذا إن كنت من مالكي أجهزة آبل بنظام الماك أو iOS يجب علك التأكد من كونك تملك أخر تحديثات الأمان لمنتجات الشركة.

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المصدر

Wired