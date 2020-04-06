إطلاق خدمة بث الفيديو الجديدة Quibi على أندرويد وآيفون

الإعلان عن إطلاق خدمة بث الفيديو Quibi على أندرويد وآيفون والتي تُركّز على المحتوى السريع والمحسّن للهواتف المحمولة.

لدى المستخدمين الكثير من خدمات بث الفيديو على رأسها يوتيوب ونتفليكس وهولو وغيرها من خيارات البث، وعلى الرغم من عدم وجود أي نقص في هذه الخدمات إلّا أن هناك الجديد، حيث تم الإعلان اليوم عن إطلاق خدمة البث Quibi على الهواتف المحمولة “أندرويد، ايفون”، والتي تُركّز بدورها على الحلقات السريعة والمحسّنة للهواتف.

ومن مميزات خدمة البث الجديدة، أنها تدعم مشاهدة مقاطع الفيديو إمّا بالاتجاه الأفقي أو الرأسي، ويعود الفضل إلى تنسيق الفيديو “الجانبي”، بحيث يمكنك التبديل ذهابًا وإيابًا وقتما تشاء، على أن تكون مدة الحلقات المتوفرة أقل من 10 دقائق.

أخيرًا، تأتي خدمة بث الفيديو Quibi مع نسخة تجريبية متاحة مجانًا لمدة 90 يومًا، بعد ذلك سيكون عليك لزامًا الدفع بقيمة 4.99$ مقابل الاشتراك الشهري المدعوم بإعلانات، أو الدفع مقابل 7.99$ بدون أي إعلانات أثناء المشاهدة.

تحميل تطبيق Quibi: أندرويد | iOS