آيسر تطرح عدد من أجهزة الحاسوب المحمولة الموجهة للألعاب مع معالجات إنتل الجيل العاشر

آيسر تُعلن عن “Predator Triton 500” وجهاز “Nitro 5” المحمولين مع معالجات إنتل الجيل العاشر.

كشف شركة آيسر عن أجهزة الحواسيب المحمولة “Predator Triton 500 – بريداتور ترايتون 500″ و”Nitro 5 – آيسر نايترو 5” المخصصة للألعاب.

يأتي الجهازان مع أحدث معالجات الجيل العاشر من إنتل ومعالجات رسومات NVIDIA GeForce RTX SUPER الجديدة وGTX GPU.

وصرح جيمس لين، المدير العام لأجهزة الحواسيب المحمولة في قسم منتجات وأعمال تقنية المعلومات لدى شركة آيسر: “بالإضافة إلى تزويد جهازي “بريداتور ترايتون 500″ و”آيسر نايترو 5” بأحدث المعالجات وبطاقات معالجة الرسومات، فقد تم تزويدها بتحديثات مهمة هذا العام. والأهم من ذلك أنها مزودة بتقنية حرارية جديدة تحافظ على برودة الأجهزة ليستمتع محبو الألعاب بالأداء المعزز بأحدث التقنيات “.

جهاز Predator Triton 500

يتميز جهاز “بريداتور ترايتون 500” بأدائه القوي بفضل معالج الجيل العاشر من إنتل، ومعالج الرسومات إنفيديا GeForce RTX 2080 SUPER أو 2070 SUPER بتصميم Max-Q الأنيق. وتضيف الشاشة بتصميمها الجميل والمزودة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS سرعة تحديث تصل 300 هرتز ومعدل استجابة 3 ملي ثانية بسرعة مضاعفة.

الجهاز مزود بوحدة تحكم لاسلكية Killer Wi-Fi6 AX1650i ووحدة إيثرنت E3100G، لتوفير سرعة كبيرة للتطبيقات التي تحتاج إنترنت قوي.

ويأتي مع هيكل رفيع من المعدن بالكامل وتبلغ سماكته 17.9 ملليمتر ويتميز بوزن خفيف يبلغ 2.1 كيلوغرام (4.63 ليبرا).

ويتميز الجهاز بوجود حواف رفيعة تضم بطارية قوية تصل مدة عملها إلى 7.5 ساعات على شحنة واحدة وفقًا لتصريح الشركة.

يتميز جهاز “بريداتور ترايتون 500” بتقنية Vortex Flow التي توفر تصميمًا جديدًا يضم ثلاث مراوح مصممة هندسيًا بشكل مخصص ومثبتة بطريقة مثالية لتعمل على زيادة تدفق الهواء مع تقليل الضجيج. بجانب تقنية CoolBoost العاملة على زيادة سرعة المروحة لتحسين الأداء. وكذلك واجهة المستخدم PredatorSense لتمكين اللاعبين من مراقبة درجة حرارة الجهاز وتعديل سرعة دوران المروحة. فضلًا عن نظام التبريد المبتكر بمروحة AeroBlade 3D من الجيل الرابع والمصنوعة بالكامل من المعدن.

جهاز آيسر Nitro 5

تم تزويد جهاز “آيسر نايترو 5” بمعالج الجيل العاشر من إنتل مع سرعة تصل 5 جيجاهرتز، بجانب معالج رسومات إنفيديا مع خيارات GeForce RTX 2060 أو GeForce GTX 1650Ti أو 1650 GPUs الأحدث. كما تم تزويد الجهاز بقرصي تخزين SSD بتقنية M.2 PCle وقرص تخزين سعة 1 تيرابايت وذاكرة رام بسعة 32 جيجابايت قابلة للترقية.

ويتميز الجهاز بشاشة عالية الدقة قياس 15.6 بوصة مدعومة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS ومعدل تحديث يبلغ 120- 144 هرتز.

وتتمتع الشاشة بزمن استجابة 3 ملي ثانية، وتتميز كذلك بمساحة لونية NTSC تبلغ 72% ودرجة سطوع2 300 “نت”.

تم تزويد الجهاز بالعديد من الحلول للتبريد منها نظام تبريد بمروحة مزدوجة، منافذ سحب وإخراج الهواء موجودة في موقع مثالي، وفتحات الحرارة الأربع، مما يحسّن من قدرة الجهاز على التخلص من الحرارة بنسبة 25% مقارنة مع نسخة عام 2019. ويدعم كذلك نظام التبريد بتقنية CoolBoost والتي تتيح زيادة سرعة المروحة بنسبة 10% وتبريد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 9%. أما الجديد في الجهاز لهذا العام فهو بطاقة Intel WiFi 6 AX201 (802.11ax) وبطاقة إيثرنت E2600 والتي تعزز من استقرار الشبكة.

أسعار الأجهزة وتوفرها

سيتاح جهاز “بريداتور ترايتون 500” المخصص للألعاب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مايو، بأسعار تبدأ من 1899 يورو.

فيما سيتاح “آيسر نايترو 5” المخصص للألعاب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشهر مايو، بأسعار تبدأ من 899 يورو.

يُشار أن مواصفات الأجهزة وأسعارها ومدى توافرها تتباين حسب المنطقة، لمعرفة المزيد يُرجى زيارة موقع الشركة www.acer.com.