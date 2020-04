آبل تبدأ بإنتاج أقنعة واقية للوجه وتوزّع 20 مليون قطعة مجاناً

تعتزم شركة آبل البدء بإنتاج منتج جديد لا علاقة له بالتقنية لا من قريب ولا من بعيد، هذه المرة ستنتج أغطية واقية للوجه لتوزيعها على العاملين في قطاع الصحة لحمايتهم من العدوى من فيروس كورونا.

وبحسب تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة فإن آبل انتهت من تصميم المنتج وبدأت بالفعل تصنيعه. وتخطط آبل لإنتاج أكثر من مليون غطاء واقي للوجه في الأسبوع، وستكون أولوية التوزيع على الولايات المتحدة وبعدها ستنتشر حول العالم تدريجياً.

وستتبرع آبل بحوالي 20 مليون غطاء واقي تقدمه مجاناً لعدة دول حول العالم. ويتميز غطاء الوجه من آبل أنه سهل التركيب حيث يمكن وضعه على الوجه في أقل من دقيقتين، وستستخدم آبل مواد التصنيع من الولايات المتحدة والصين.

توجه آبل لإنتاج منتجات تتعلق بالصحة ليس مستغرباً، حيث سبقتها عدة شركات أخرى لاسيما العاملة في قطاع السيارات وبدأت بتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي.

وتحشد العديد من الجهات حول العالم كل إمكانياتها للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا، ففي بريطانيا تعهد أكثر من 1400 شخص بتسخير طابعاتهم ثلاثية الأبعاد لاستخدمها في صنع الأٌنعة الواقية للوجه لصالح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020