شركة جوجل توقف عمل ميزة SameSite مؤقتاً في متصفح كروم

أعلنت شركة جوجل بالأمس تراجعها عن فرض إعدادات تتبع سجل المتصفح الجديدة (الكوكيز) عبر ميزة SameSite بشكل كامل على متصفح جوجل كروم؛ وذلك يرجع لرغبتها بتوفر اتصال ثابت ومستقر في ظل أزمة تفشي كورونا.

حيث أطلقت الشركة الميزة مع نسخة كروم 80 فبراير الماضي؛ مما يعني عدم السماح بالوصول لملفات الارتباط الضرورية إلا بموافقة المستخدم.

ونصت السياسة الجديدة في ميزة SameSite على تغيير طريقة التعامل مع ملفات االارتباط (الكوكيز) في منصفح كروم حيث لم يعد يقبل المتصفح الكوكيز بالإعدادات الافتراضية لجهات الطرف الثالث.

أي يجب أن يتم إعطاء حق الوصول لملفات تعريف الارتباط وتتبع سجل التصفح بموافقة صريحة من المالك؛ حيث أشارت جوجل أن الغرض من تفعيل هذه الميزة هي توفير أمام وخصوصة أكبر للمستخدم بتحديد الملفات التي يمكن الوصول إليها من الطرف الثالث وإزالة تلك التي من المفترض أن يتم حجبها من ضمن البيانات التي يتم جمعها في هذه العملية.

وقالت جوجل في مدونتها أن تأجيلها عمل الميزة يأتي لضمان استقرار في اتصال ووصول المستخدم لخدمات رئيسية كالمواقع الحكومية والصحية والبنوك والمتاجر بحيث أن بعضها لم يقم بإجراء التحديث اللازمة للتماشى مع الميزة بعد.

المصدر

Google