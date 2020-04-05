جوجل تميّز نتائج البحث من المواقع الحكومية حول كورونا وكوفيد-19

يعتبر محرك البحث جوجل أهم وجهة يدخل إليها الناس للبحث عن الأخبار والإعلانات الخاصة بفيروس كورونا، والآن ستجعل جوجل نتائج البحث من المصادر الرسمية الحكومية بارزة بشكل واضح مقارنة بباقي المواقع والنتائج الأخرى.

فلو كنت تبحث عن أخبار كورونا في بلدك، فإن موقع وزارة الصحة أو المشافي الحكومية وغيرها من الجهات الرسمية ستظهر نتائجها بشكل مفصل وبارز بحيث تعطيك ما تحتاجه غالباً بدون الحاجة لزيارتها والدخول إليها حتى.

وستعرض جوجل ملخص صغير يمكن توسيعه لعرض المزيد من التفاصيل وذلك مباشرة من صفحة نتائج البحث.

ومازالت هذه الميزة قيد التطوير وستوسعها جوجل تدريجياً لتشمل مواقع أخرى حكومية غير المرتبطة بالصحة.

وهذه الميزة هي امتداد لما أعلنت عنه سابقاً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث قدمت مركز للبحث يقوم بجمع المعلومات من عدة مصادر رسمية ويعرضها بطريقة سهلة لاسيما نصائح الوقاية والتعامل في حالات السفر والحوامل.