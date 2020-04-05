جديد التطبيقات: Brightness Manager لإعداد سطوع معين على أساس كل تطبيق

Brightness Manager تطبيق جديد يمكنك معه ضبط إعدادات السطوع الفردية لكل تطبيق قمت بتثبيته على أندرويد.

يرغب الكثير من المستخدمين في جعل السطوع على شاشة تطبيق ما أقل مما هو عليه عند تصفّح تطبيق آخر على الهاتف، طبعًا للتحكم بهذا السطوع، كل ما على المستخدم هو إسقاط شاشة التحكم السريع من أعلى وتقليل السطوع من هناك، ولكن ماذا لو أردت الأمور تلقائيًا وبدون أي نقرات، تطبيق Brightness Manager الجديد يجعل من ذلك ممكن وبدون أي تعقيدات.

ويمكننا تعريف التطبيق، بأنه عبارة عن مدير لسطوع الشاشة في جهازك الأندرويد، يُقدّم للمستخدمين إمكانية تكوين مستوى السطوع لكل التطبيقات المثبتة لديك، لذلك عند فتح تطبيق معين، يتغير إعداد السطوع تلقائيًا ووفقًا للإعداد الذي قمت بتكوينه لذلك التطبيق.

على سبيل المثال، يمكنك تكوين سطوع معين عند فتحك لتطبيق واتس آب، وعند انتقالك من واتس آب لتطبيق فيسبوك مثلًا، يمكنك إعداد سطوع آخر “أقل، أعلى”، وهكذا الأمر على باقي التطبيقات.

أخيرًا وللأسف الشديد، تطبيق Brightness Manager غير متاح بشكل مجاني، حيث للاستفادة منه سيتوجب عليك دفع 0.99$، على أن لا يدعم أي إعلانات أو أي مشتريات داخلية، ويكفي أن يكون هاتفك يحمل إصدار أندرويد 4.4 فأحدث للإستفادة منه.

تحميل تطبيق Brightness Manager على نظام تشغيل أندرويد.