آبل قد تستحوذ على شركة لمتابعة الحفلات والمباريات في الواقع الافتراضي

تعتزم آبل الاستحواذ على شركة جديدة متخصصة في مجال الواقع الافتراضي وتحديداً متابعة المناسبات والفعاليات تدعى NextVR بصفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار.

لم تنجز الصفقة رسمياً بعد، لكن على ما يبدو أن آبل مهتمة بفريق العاملين في الشركة وتريد ضمهم للعمل في مقرها الرئيسي.

تعرف شركة NextVR بإطلاق نسخة خاصة من الحفلات والمباريات الرياضية لكن للواقع الافتراضي.

وتوفر الشركة خدماتها للمتابعة الحية في الواقع الافتراضي لعدة شركات أخرى تقدم أجهزة وخوذ واقع افتراضي مثل بلايستيشن واوكولوس ومايكروسوفت ولينوفو و HTC وهؤلاء أكبر اللاعبين في قطاع الواقع الافتراضي.

وتملك NextVR براءات اختراع يصل عددها إلى 40 براءة وتقنيات خاصة بها تستخدم الواقع الافتراضي لعرض فيديو بجودة عالية ويمكن من خلالها متابعة الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية وبدون الحاجة للذهاب إليها.

تعاني الشركة من مشاكل تمويلية حيث فشلت في جمع جولة التمويل الثالثة العام الماضي وأدى ذلك إلى تسريح 40% من موظفيها.

وتملك NextVR اتفاقيات شراكة مع NBA لكرة السلة و قناة Fox Sports وبطولة Wimbledon للتنس وغيرها من شركات تنظيم الحفلات.