HBO تجعل من عشرات البرامج والأفلام مجانية لمشاهدتها هذا الشهر

أعلنت شبكة HBO والمملوكة للشركة الأم AT & T عن تقديم العشرات من البرامج التلفزيونية والأفلام للمشاهدة مجّانًا.

في الأسابيع القادمة، من المتوقع جدًا أن تصل جائحة كورونا إلى الذروة، بالتالي بقاؤك في المنزل سيكون أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى، وبسبب ما تفرضه هذه الجائحة من تعليمات صارمة أولها وآخر البقاء في المنزل، فمن الضروري أن يُشغل الشخص نفسه والقضاء على وقت فراغه بطريقة أو بأخرى.

ولهذا الأمر، قامت الكثير من الشركات والخدمات بتقديم المساعدة للمستخدمين خلال فترة حجرهم المنزلي، آخرها شبكة HBO التي جعلت العشرات من البرامج التلفزيونية والأفلام متاحة للمشاهدة مجّانًا خلال هذا الشهر، سواء كان ذلك على مواقع الويب الخاصة بالخدمة أو من خلال تطبيقاتها على أندرويد و iOS.

وبشكل أكثر تفصيلًا وفيما يتعلق بهذه البرامج والأفلام، سيكون هناك نحو 9 مسلسلات بجميع مواسمها، كذلك 10 أفلام وثائقية، و 20 فيلم من أفلام Warner Bros، على أن يكون ذلك متاح مجّانًا وبدون اشتراك سواء على منصة HBO GO و HBO NOW، وما عليك سوى الانتقال إلى الموقع أو التطبيق، واختيار العرض والانتقال إلى المشاهدة.

أخيرًا، من المتوقع أيضًا، أن يتم إضافة المزيد من العروض والأفلام الأخرى، وسيكون عليك فقط التعامل مع التمرير للإطلاع على المحتوى المجاني، وتذكّر أن هذا العرض سيكون متاح حتى نهاية الشهر الحالي، وليس هناك أي معلومات حول نية التجديد من عدمه، فضلًا على أن الخدمتين متاحتين فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

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