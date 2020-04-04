يوتيوب ميوزيك يُقدّم تصميم جديد للمكتبة يجعلها أكثر منطقية

حصل تطبيق يوتيوب ميوزيك “YouTube Music” على تحديث جديد ومعه وفّر تصميمًا جديدًا لواجهة المكتبة.

صراحةً، إذا كنت من مستخدمي خدمة ميوزيك بلاي لسنوات، فقد يكون من الصعب التأقلم مع الخدمة البديلة يوتيوب ميوزيك، ومع ذلك، فقد وعدت جوجل بتقديم كل ما يلزم المستخدمين من تحسينات، وهاهي الآن تُقدّم إحداها، حيث في تحديث جديد للتطبيق، احتوى الآن على مكتبة أكثر تنظيمًا، وهذا يجعل من أمر الوصول إلى الفنانين والمسارات الصوتية أسهل.

وبالحديث عن التصميم القديم، فقد حملت مكتبة يوتيوب ميوزيك شريط تمرير يحتوي على العناصر الحديثة، تليه اختصارات للتنزيل وقوائم التشغيل وما إلى ذلك، بالتالي صعّب ذلك من الوصول إلى الفناين والمسارات الصوتية التي هي الأساس، وبنفس الوقت كان مركزها في القاع.

أما مع التصميم أو واجهة المستخدم الجديدة، الآن سيؤدي إضافة الصوتيات أو الألبومات إلى مكتبتك إلى إضافة الفنان إلى قائمة الفنانين الخاصة بك، أي أنك لست بحاجة إلى الخروج لإضافتها يدويًا، محاذاة بإمكانية إضافة ألبومات، وستظهر جميع المسارات الصوتية في قائمتها الخاصة، هذا يجعل من الأمور أكثر منطقيًا.

أخيرًا، يبدو أن التحديث من جهة الخادم، بالتالي فهو يصل لجميع المستخدمين بشكل تدريجي، كما ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير في مراحله الأولى، أي أنه اختبار لعدد محدود من المستخدمين.

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