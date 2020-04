تطبيق HowWeFeel لمساعدة المنظمات الصحية والعلماء على توقع انتشار كورونا

HowWeFeel أحد التطبيقات الجديدة التي يمكن معها محاربة فيروس كورونا من الانتشار.

من المعروف للجميع بدايات ظهور انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ذلك تم تعميمه من أزمة محلية إلى وباء عالمي، ومن ثم وصول لمرحلة الجائحة، وهذا ما إذا دل، يدُّل على انتشار الفيروس السريع بين البشرية، ومن موقعنا هذا، إذ نُهيب الجميع بالالتزام بالحجر المنزلي واتباع أقصى أساليب الوقاية، وتذكر دائمًا أن سلامتك من سلامة عائلتك وأحبابك.

ومن منظور تقني، ساهمت الكثير من الشركات والخدمات وفرق العمل لمساعدة المستخدمين في هذا الشأن، على سبيل المثال، قامت آبل بإطلاق موقع وتطبيق للمساعدة في تشخيص الإصابة بكورونا، HowWeFeel أحدث التطبيقات في هذا الشأن، وهو من تطوير منظمة The How We Feel Project المستقلة والغير ربحية.

حيث مع هذا التطبيق، سيتم إشغالك فقط 30 ثانية في كل يوم لمحابة فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، وهذه المحاربة تتمثّل في تقديم فحوصات يومية، مما تُساعد المنظمات الصحية والعلماء على توقع تفشي الفيروس.

وهنا، كل ما يلزمك فقط هو الإبلاغ عن العمر والجنس والرمز البريدي وأي أعراض صحية، ولا يطلب منك تسجيل الدخول باسم أو رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني، على أن يتم مشاركة البيانات بشكل آمن مع نخبة من العلماء والأطباء والمتخصصين في الصحة العامة الذين يعملون بنشاط لوقف انتشار الفيروس.

أخيرًا، تطبيق HowWeFeel متاح حصرًا لمستخدمي أندرويد، وهو بالمناسبة متوفّر للتحميل مجّانًا وبالكامل، وللاستفادة منه، يكفي أن يكون إصدار جهازك الأندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق HowWeFeel على أندرويد.