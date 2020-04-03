فيس بوك تطلق تطبيق مسنجر على ويندوز وماك

ربما هذا هو أفضل توقيت لإطلاق تطبيق على الحواسب الشخصية لإجراء المكالمات المرئية والصوتية الجماعية؟. هذا ما تعتقده فيس بوك حيث أطلق تطبيقها الرسمي الخاص بمسنجر على الحواسب العاملة بنظامي ويندوز وماك، وذلك لاستخدامه بدلاً من موقع الويب.

يأتي التطبيق بالتصميم الليلي الداكن ويدعم المكالمات الصوتية والمرئية الفردية والجماعية وبدون حدود للمدة الزمنية، كما يدعم تبادل الصور المتحركة ويظهر الإشعارات ضمن مركز الإشعارات الخاص بنظام التشغيل.

تقول فيس بوك أنها شهدت نمو 100% لاستخدام مكالمات مسنجرها عبر الحواسب الشخصية، ولهذا اختارت إطلاق التطبيق الآن لتسهيل المهمة أكثر.

لا يعتقد أن مسنجر فيس بوك سيتنافس مع الخدمات الشبيهة التي تستخدمها الشركات مثل زووم أو تيمز من مايكروسوفت، لكنه على الأقل سينافس خدمات آبل وجوجل الشبيهة للمكالمات المرئية والصوتية الجماعية.

إن كنت ممن يستخدمون مسنجر فيس بوك على الويب، فإن التطبيق يقدم تجربة استخدام مشابهة، حيث يدعم المحادثات النصية والصوتية والمرئية ويقوم بالمزامنة مع منصة الويب.

التطبيق متاح للتنزيل رسمياً من متجر تطبيقات مايكروسوفت و تطبيقات الماك.