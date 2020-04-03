شبكة OSN تبث حصرياً أعمال Disney+ الأصلية في الشرق الأوسط

أعلنت شبكة OSN عن حصولها لحقوق البث الحصري لأعمال Disney+ الأصلية الجديدة من شركة والت ديزني في الشرق الأوسط، وذلك عبر أجهزة استقبال OSN وخدمات البث عبر الإنترنت.

وستقدم OSN لعملائها اليوم عبر أعمال Disney+ الأصلية محتوى حصري من الأفلام والمسلسلات لكبرى شركات الإنتاج العالمية مثل Disney؛ وMarvel؛ وPixar؛ وStar Wars؛ وNational Geographic، إضافة إلى باقتها الشاملة من الحقوق الحصرية لعدد من أشهر استوديوهات الإنتاج في هوليوود. وستكون البرامج والأفلام متوفرة على منصات OSN عبر أجهزة استقبال OSN وخدمة البث عبر الإنترنت المحدثة مؤخراً.

ويمكن لعملاء OSN اليوم مشاهدة أعمال Disney+ الأصلية عبر الاشتراك بأحد الباقات، سواء لأجهزة الاستقبال أو خدمة البث عبر الإنترنت (باستخدام تطبيق OSN)، أو من خلال خدمة البث عبر الإنترنت على التطبيق فقط.

واستبعد أميت مالهوترا، المسؤول الإقليمي لمبيعات وتوزيع المحتوى في شركة والت ديزني أن يتم في المستقبل القريب إطلاق +Disney كخدمة مستقلة للمحتوى الترفيهي في المنطقة؛ ولكن هذا التعاون مع شبكة OSN سيساعدها على تقديم المحتوى الحصري لأعمال Disney+ الأصلية للمشاهدين في الشرق الأوسط.

سيتمكن جميع مشتركي OSN، سواء عبر أجهزة الاستقبال أو خدمة البث عبر الإنترنت، من مشاهدة محتوى Disney+ الحصري. وسيتوفر المحتوى مقابل 9.50 دولار أمريكي شهرياً، للمشاهدة عبر الإنترنت عبر موقع الشبكة osn.com وتطبيقها على هواتف آبل وأندرويد، وتلفزيون آبل والشاشات الذكية من سامسونج وآل جي.