ثلاث تطبيقات بديلة لتطبيق الطقس Dark Sky المنتظر إغلاقه على أندرويد

بعد أن استحوذت عليه آبل ونيتها إغلاقه على أندرويد إليك ثلاث بدائل لتطبيق الطقس Dark Sky.

بالأمس، أعلنت آبل الاستحواذ على تطبيق الطقس Dark Sky، ولم تكتفي الشركة بذلك، حيث أعلنت أيضًا نيتها إغلاق التطبيق عن مشتركيه الحاليين في أندرويد يوم 1 يوليو القادم، أما المستخدمين الجدد فالتطبيق حاليًا غير متاح على المتجر، وبعد هذا الإعلان، تكمُن الحاجة لدى المستخدم إلى تطبيق بديل لـ Dark Sky، وهذا هو حقًا ما سنُقدّمه في السطور التالية.

ولكن قبل ذلك، عليك معرفة أن هناك ثلاثة عوامل إن وجدت في أحد تطبيقات الطقس فهو يستحق التحميل، الأول الجمالية، الثاني القدرة على إعطاء معلومات دقيقة، الثالث والأخير، ما هية التفاصيل التي يتم تقديمها، ولحسن الحظ هذه العوامل الثلاث متوفّرة في التطبيقات الثلاث التي معنا والتي يُمكِن أن تكون خير بديل لتطبيق الطقس Dark Sky.

لذلك، ومع وضع جميع هذه العوامل في الاعتبار، لدينا ثلاث توصيات لتطبيقات الطقس ببيانات جيدة وموثوقة ومجموعة متنوعة من الطرق للتعبير عنها، على أن تُقدّم جميعها تجربة مفيدة وممتازة لجميع المستخدمين، ونبدأ مباشرة بالتطبيق الأوّل.

البديل الأوّل: تطبيق Yr

هذا التطبيق معناه “رذاذ” باللغة النرويجية، ويحصل على البيانات الخاصة به من Meteorologisk Institutt، وعلى الرغم من أن جميع محطات إعداد التقارير تقريبًا تقع داخل النرويج، إلا أنه أيضًا يستخرج البيانات من خدمات الطقس العالمية بالإضافة إلى محطات الطقس Netatmo و Holfuy العامة والخاصة.

وبشكل افتراضي يتم تعيين التطبيق افتراضيًا على علامة التبويب Sky التي تتميز بعرض سماء متحركة بالإضافة إلى تنبؤات لفظية وإحصائيات لدرجة الحرارة والرياح والحالة المعتادة، وعبر التمرير على طول الشاشة سيتم إخبارك بالظروف المتوقعة ساعة بساعة لمدة 60 ساعة قادمة.

كما ويدعم التطبيق إظهار المعلومات المتعلقة بوقت شروق الشمس وغروبها، على أن تحتوي علامتا التبويب الجدول والرسوم البيانية على نفس البيانات في هذه النماذج، بينما تعرض الخريطة الظروف الحالية للمدن فقط، والأهم من ذلك أنه يمكنك أيضًا تعيين التطبيق لمدّكَ بالإشعارات كل صباح أو في حالة وجود ظروف استثنائية، وبالمناسبة التطيق متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل وهو قادم بواجهة تشغيل جميلة جدًا.

تحميل تطبيق Yr على أندرويد.

البديل الثاني: تطبيق Flowx

هذا التطبيق مخصص للمهتمين الذين يحبون المرئيات، ويتم الحصول على بيانات الطقس من وكالات حكومية وخاصة، على أن يُوفّر هنا مصدرين اثنين مجّانًا، وعند الاشتراك السنوي، سيحصل المستخدمون على أكثر من 16 مصدر آخر.

على أي حال، يتميّز التطبيق بشكل بارز بخريطة مع ثماني طبقات متاحة لفحصها، وهذه الطبقات تتمثّل في “هطول الأمطار، الأقمار الصناعية، درجة الحرارة، الضغط الجوي، سرعة الرياح، ارتفاعات الأمواج، دوران الرياح، ودوران الأمواج”.

ويتميز الثلث العلوي من الشاشة باتجاهات درجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهات الترسيب على الرسم البياني واتجاهات فرق درجة الحرارة من جهة أخرى، كما ويمكنك التمرير لتتبع الظروف ساعة بساعة للأيام الـ 6 التالية مع ظهور الإحصائيات على شريط ضيق أعلى الخريطة.

كما وهناك ثلاث مستويات متاحة عند الاشتراك السنوي، وسيحصل المستخدم على توقعات لمدة 10 أيام، مع طبقات خرائط إضافية، فضلًا عن رسوم بيانات قابلة للتخصيص وأكثر من ذلك بكثير.

تحميل تطبيق Flowx على أندرويد.

بديل Dark Sky الثالث والأخير: تطبيق NOAA Weather International

أخيرًا وليس آخرًا، إليك تطبيق الطقس بدون زخرفة والذي يهتم فقط بالبيانات، كما ولدى التطبيق موقع ويب خاص به، وكلاهما يُقدّما نفس البيانات الحالية والمتوقعة، عمومًا، مع التطبيق ستُلاحظ وجود خريطة تحتوي على أربع طبقات موضعية وأربع طبقات بيانات يمكنك التبديل بينها.

كما وستتمكن من رؤية حلقات متحركة للساعة الماضية من النشاط (8 ساعات لبيانات الأقمار الصناعية)، وسيؤدي البحث عن مدينة أو بلدة أو سحب القائمة الكاملة والتضييق إلى موقعك الحالي إلى منحك الظروف والساعات والتحذيرات الحالية وتوقعات لمدة 7 أيام وأكثر.

في الختام، يتم تشغيل الإصدار المجاني من تطبيق NOAA Weather International مع إعلانات، وللتخلص منها، عليك شراء النسخة المدفوعة من التطبيق والتي ستُكلِفُكَ نحو 2.99$ فقط.

تحميل تطبيق NOAA Weather International على أندرويد.