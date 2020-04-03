تطبيق Arts & Culture من جوجل يأتي بميزة تحويل الصور الشخصية إلى أعمال فنية

يحول تطبيق Arts & Culture من جوجل الصور الشخصية إلى أعمال فنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مستوحاة من اللوحات الشهيرة.

إذا لم تكن على دراية بالتطبيق، فإن Arts & Culture يُعدّ جزء من نجاح كبير لجوجل، وهو واحد من التطبيقات المفضّلة للكثير من المستخدمين، فإلى جانب أدوات الكاميرا الممتعة، إنه شيء مثل مدونة فنية، فضلًا على أنه طريقة جيدة للإنتاجية أثناء قضائك بعض الوقت، والآن التقط التطبيق ميزة كاميرا أخرى، وحملت اسم Art Transfer، حيث يمكن معها تطبيق تأثيرات فنية شهيرة على صورك الخاصة، معتمدًا في ذلك على الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، يُعدّ استخدام الميزة أمرًا سهلاً، وما عليك سوى النقر على رمز الكاميرا في الأسفل، وتحديد Art Transfer، بعد ذلك سيتم توجيهك إلى واجهة الكاميرا، الآن التقط الصورة التي تريدها، وستحصل على مجموعة من التأثيرات المستندة إلى أعمال فنية شهيرة، على أن يرافق كل منها وصفًا موجزًا ​​يخبرك بتفاصيل عنها.

وبمجرد اختيار الشكل الذي يعجبك، وبالاستعانة بأداة الإخفاء الجديدة في الأعلى، يمكنك إما إبراز أو استبعاد الكائنات في المشهد من معالجتها، كما وهنا وضع GIF الجديد، والذي يعمل على تحويل صورتك الثابتة إلى رسم متحرك يتحول ذهابًا وإيابًا بين الصورة الأصلية والنسخة المطبقة عليها الفلتر.

أخيرًا، قد لا تجعلك هذه التأثيرات الجديدة فنانًا، لكنها بالتأكيد ستجعل صورك ممتعة وجميلة للغاية، وخاصة عند استعانتك بأداة الإخفاء المدمجة، على أن تكون هذه المزايا متاحة لجميع مستخدمي أندرويد و iOS من اليوم.

تحميل تطبيق Arts & Culture على أندرويد.

تحميل تطبيق Arts & Culture على iOS.

المصدر:

جوجل.