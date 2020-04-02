Slack تضيف خيار مكالمات الفيديو عبر Microsoft Teams وتتيح مكالمات Zoom

خاصية مكالمات الفيديو من Microsoft Teams تصبح متاحة للربط على Slack بجانب إتاحة مكالمات الصوت الهاتفية من خدمة Zoom.

مع ازدياد نسبة العمل عن بعد من المنزل في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية، ارتفع الضغط على منصات تنظيم الأعمال والمكالمات بشكل هائل، منها منصة Slack التي تعتبر واحدة من صفوة منصات تنظيم الأعمال والمهام في العالم. وتستمر المنصة بتقديم أفضل الخدمات لمستخدميها في الوقت الحالي مع زيادة الحاجة إلى المكالمات الصوتية والمرئية.

حيث أصبح بإمكان المستخدمين على Slack الاستفادة من خدمات مكالمات الفيديو عبر Microsoft Teams بالذهاب مباشرة إلى خيار ” productivity apps” واختيار خدمة مايكروسوفت من أجل ربط الخدمتين وإتمام العملية، ليتسنى لهم إجراء المكالمات بشكل سهل عبر المنصة من خلال خدمة مايكروسوفت.

التحديث الجديد أضاف أيضًا ميزة تمكن المستخدمين من رؤية الأشخاص الحاضرين للاجتماعات قبل بدئها من خلال تقويم جوجل وOutlook.S

الجدير ذكره أن إجراء مكالمات الفيديو بشكل كامل لا يتم عبر Slack، فعند الرغبة بإجراء المكالمات ستنقلك الخدمة لصفحة Teams.

على نفس الجانب، فإن المستخدمين بإمكانهم إجراء مكالمات الهاتف والمكالمات الصوتية داخل صفحة Slack نفسها، عند ربط خدمات مثل Zoom ، Jabber، WebEx، RingCentral ، و Dialpad. وهم ما لم يكن ممكنًا مع خاصية مكالمات الفيديو عبر خدمة مايكروسوفت.

يرُجى ملاحظة أن عملية ربط الخدمات الخارجية على Slack ربما تتطلب اشتراكات خاصة من تلك الخدمات في بعض الأحيان.

المصدر:

Engadget