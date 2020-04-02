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13 تطبيق و 12 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات والألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 13 تطبيق و 12 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
13 تطبيق:
- Bandacam 🔥The professional Black & White Camera : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Identify Dog Breeds Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Mille: learn 1,000 French words + pronunciation : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Mille: learn 1,000 German words + pronunciation : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Mille: learn 1,000 Spanish words + pronunciation : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BabyBook – Baby Tracker & Newborn Diary : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- CPU Identifier Pro : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Magic Slate Pro: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Widgets – CPU | RAM | Battery : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- iOS Lines White – Icon Pack: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Dinadan Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Elyan Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Cuticon Hexa – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
قائمة 12 لعبة:
- Bug Mazing : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Tank Army – Fast Fingers Shmup : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Beast Towers TD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Cytus II : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fit In 3D – Best Relaxing puzzle casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Peppa Pig: Theme Park : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- [VIP]Infinity Dungeon: RPG Adventure : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- A-2481 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Dementia: Book of the Dead : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Descent: Death Valley : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Little Sea Wolf : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Grow Zombie VIP – Merge Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.